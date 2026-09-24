Карта памяти SmartBuy 16GB Twist Red 3.0 (SB016GB3TWR)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб.
В наличии
Код товара: 658626
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
15
Описание товара Карта памяти SmartBuy 16GB Twist Red 3.0 (SB016GB3TWR)
Карта памяти SmartBuy 16GB Twist Red 3.0 [SB016GB3TWR] обладает отверстием для последующей фиксации на брелоке. Верхняя часть корпуса является поворотной. Она обеспечивает защиту коннектора от повреждения во время транспортировки. На хранение файлов отведено 16 ГБ. Карта памяти SmartBuy 16GB Twist Red 3.0 [SB016GB3TWR] подключается к необходимому устройству с использованием разъема USB Type-A. Скорость чтения достигает 25 Мбайт/сек. Вы не заметите, насколько быстро аксессуар справится с поставленными задачами. Корпус из металла и пластика устойчиво противостоит агрессивным внешним воздействиям.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
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Карта памяти SmartBuy 16GB Twist Red 3.0 [SB016GB3TWR] обладает отверстием для последующей фиксации на брелоке. Верхняя часть корпуса является поворотной. Она обеспечивает защиту коннектора от повреждения во время транспортировки. На хранение файлов отведено 16 ГБ. Карта памяти SmartBuy 16GB Twist Red 3.0 [SB016GB3TWR] подключается к необходимому устройству с использованием разъема USB Type-A. Скорость чтения достигает 25 Мбайт/сек. Вы не заметите, насколько быстро аксессуар справится с поставленными задачами. Корпус из металла и пластика устойчиво противостоит агрессивным внешним воздействиям.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Карта памяти SmartBuy 16GB Twist Red 3.0 (SB016GB3TWR) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 610 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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