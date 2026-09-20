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Карта памяти VERBATIM 32GB 90MB/S MICRO SD PRO CLASS 10 UHS-I(INC ADAPTOR) 47041 купить с доставкой в Москве
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Карта памяти VERBATIM 32GB 90MB/S MICRO SD PRO CLASS 10 UHS-I(INC ADAPTOR) 47041

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Карта памяти VERBATIM 32GB 90MB/S MICRO SD PRO CLASS 10 UHS-I(INC ADAPTOR) 47041
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654098
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Характеристики

Бренд
Verbatim
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти VERBATIM 32GB 90MB/S MICRO SD PRO CLASS 10 UHS-I(INC ADAPTOR) 47041

Карты памяти microSD Verbatim Pro обеспечивают эффективную работу фотоаппаратов, видеокамер, смартфонов и планшетов. Соответствие стандарту UHS Speed Class 3 (U3) означает, что можно записать видео в формате 4K ultra HD и Full HD, а затем быстро передать его на компьютер для просмотра и обработки. Карты памяти microSD Verbatim Pro устойчивы к ударам и воздействию влаги, в комплект поставки входит адаптер с microSD на SD. Карты позволяют записывать видео в формате 4K ultra HD и совместимы с любым устройством, имеющим слот карты памяти SDHC/SDXC*.

Отзывы о товаре Карта памяти VERBATIM 32GB 90MB/S MICRO SD PRO CLASS 10 UHS-I(INC ADAPTOR) 47041




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Характеристики
Бренд
Verbatim
Тип товара
Карта памяти
Описание
Карты памяти microSD Verbatim Pro обеспечивают эффективную работу фотоаппаратов, видеокамер, смартфонов и планшетов. Соответствие стандарту UHS Speed Class 3 (U3) означает, что можно записать видео в формате 4K ultra HD и Full HD, а затем быстро передать его на компьютер для просмотра и обработки. Карты памяти microSD Verbatim Pro устойчивы к ударам и воздействию влаги, в комплект поставки входит адаптер с microSD на SD. Карты позволяют записывать видео в формате 4K ultra HD и совместимы с любым устройством, имеющим слот карты памяти SDHC/SDXC*.
Самовывоз
Доставка
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Карта памяти VERBATIM 32GB 90MB/S MICRO SD PRO CLASS 10 UHS-I(INC ADAPTOR) 47041 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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