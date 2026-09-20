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Карта памяти SDXC 128GB SanDisk SDXC Class 10 UHS-I U1 Ultra R 140MB/s (SDSDUNB-128G-GN6IN) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти SDXC 128GB SanDisk SDXC Class 10 UHS-I U1 Ultra R 140MB/s (SDSDUNB-128G-GN6IN)

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Карта памяти SDXC 128GB SanDisk SDXC Class 10 UHS-I U1 Ultra R 140MB/s (SDSDUNB-128G-GN6IN)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
140
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653182
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
140
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
50

Описание товара Карта памяти SDXC 128GB SanDisk SDXC Class 10 UHS-I U1 Ultra R 140MB/s (SDSDUNB-128G-GN6IN)

Карта памяти SanDisk Ultra SDXC Class 10 UHS-I U1 128Gb 140 MB/s.



Теги товара: 128 Гб, SDXC, для фотоаппарата

Отзывы о товаре Карта памяти SDXC 128GB SanDisk SDXC Class 10 UHS-I U1 Ultra R 140MB/s (SDSDUNB-128G-GN6IN)




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
140
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти SanDisk Ultra SDXC Class 10 UHS-I U1 128Gb 140 MB/s.


Теги товара: 128 Гб, SDXC, для фотоаппарата
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Карта памяти SDXC 128GB SanDisk SDXC Class 10 UHS-I U1 Ultra R 140MB/s (SDSDUNB-128G-GN6IN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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