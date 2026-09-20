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Карта памяти microSD Delkin 128GB POWER UHS-II microSD c SD адаптером купить с доставкой в Москве
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Карта памяти microSD Delkin 128GB POWER UHS-II microSD c SD адаптером

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Карта памяти microSD Delkin 128GB POWER UHS-II microSD c SD адаптером - фото 1
Карта памяти microSD Delkin 128GB POWER UHS-II microSD c SD адаптером - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
  • Карта памяти microSD Delkin 128GB POWER UHS-II microSD c SD адаптером - фото 1
  • Карта памяти microSD Delkin 128GB POWER UHS-II microSD c SD адаптером - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654088
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Характеристики

Бренд
Delkin
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти microSD Delkin 128GB POWER UHS-II microSD c SD адаптером

Карта памяти microSD Power UHS-II (U3/V90) от Delkin Devices обеспечивает скорость, достаточную для съемки самых требовательных видеорежимов современных и будущих экшн-камер и дронов, включая 8K, 4K, 3D, HDR, 360? и высокоскоростную запись. Идеально подходящая для профессиональных фотографов и видеооператоров, карта Power microSD использует новейшую технологию speed class для поддержки одновременной съемки с интенсивным использованием данных, таких как фотографии в формате RAW + JPEG, несколько видеопотоков, создаваемых 360-градусными камерами, видео + фотосъемка + данные GPS и замедленная съемка.

Отзывы о товаре Карта памяти microSD Delkin 128GB POWER UHS-II microSD c SD адаптером




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Характеристики
Бренд
Delkin
Тип товара
Карта памяти
Описание
Карта памяти microSD Power UHS-II (U3/V90) от Delkin Devices обеспечивает скорость, достаточную для съемки самых требовательных видеорежимов современных и будущих экшн-камер и дронов, включая 8K, 4K, 3D, HDR, 360? и высокоскоростную запись. Идеально подходящая для профессиональных фотографов и видеооператоров, карта Power microSD использует новейшую технологию speed class для поддержки одновременной съемки с интенсивным использованием данных, таких как фотографии в формате RAW + JPEG, несколько видеопотоков, создаваемых 360-градусными камерами, видео + фотосъемка + данные GPS и замедленная съемка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти microSD Delkin 128GB POWER UHS-II microSD c SD адаптером - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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