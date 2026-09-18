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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
Compact Flash
Объем
128 Гб
Скорость чтения
160
Скорость записи
150
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 230338
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Описание товара Карта Памяти CF 128Gb Sandisk Extreme Pro (160/150 Mb/s)
Карты памяти SanDisk Extreme PRO CompactFlash — это большая емкость, высокая скорость съемки и видео кинематографического качества. Благодаря скорости передачи данных до 160 МБ/с эта карта обеспечивает высокую скорость обработки файлов, которую вы можете ожидать от ведущего мирового лидера по производству карт флеш-памяти. Эта карта памяти, занимающая лидирующие позиции в отрасли, оптимизирована для профессиональной видеосъемки с минимальной устойчивой скоростью записи 65 МБ/с для видео высокого разрешения 4K и Full HD. Емкость 128 ГБ позволяет записать несколько часов видео и тысячи фотографий в высоком разрешении. Для того чтобы вы никогда не пропустили важную сцену или кадр, эта карта памяти устойчива к экстремальным температурам, ударам и другим воздействиям.
Карты памяти SanDisk Extreme PRO CompactFlash — это большая емкость, высокая скорость съемки и видео кинематографического качества. Благодаря скорости передачи данных до 160 МБ/с эта карта обеспечивает высокую скорость обработки файлов, которую вы можете ожидать от ведущего мирового лидера по производству карт флеш-памяти. Эта карта памяти, занимающая лидирующие позиции в отрасли, оптимизирована для профессиональной видеосъемки с минимальной устойчивой скоростью записи 65 МБ/с для видео высокого разрешения 4K и Full HD. Емкость 128 ГБ позволяет записать несколько часов видео и тысячи фотографий в высоком разрешении. Для того чтобы вы никогда не пропустили важную сцену или кадр, эта карта памяти устойчива к экстремальным температурам, ударам и другим воздействиям.
Карта Памяти CF 128Gb Sandisk Extreme Pro (160/150 Mb/s) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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