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Карта памяти SanDisk Extreme Pro CF 160MB/s 256 GB VPG 65 UDMA 7 купить с доставкой в Москве
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Карта памяти SanDisk Extreme Pro CF 160MB/s 256 GB VPG 65 UDMA 7

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Карта памяти SanDisk Extreme Pro CF 160MB/s 256 GB VPG 65 UDMA 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
Compact Flash
Объем
256 Гб
Скорость чтения
160
Скорость записи
140
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 580 руб. 
Начислим 490 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 217007
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Карта памяти SanDisk Extreme Pro CF 160MB/s 256 GB VPG 65 UDMA 7
30 580 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
Compact Flash
Объем
256 Гб
Скорость чтения
160
Скорость записи
140
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х2
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти SanDisk Extreme Pro CF 160MB/s 256 GB VPG 65 UDMA 7

Карта памяти SanDisk Extreme Pro Compact Flash 256 Гб [SDCFXPS-256G-X46] объемом 256 ГБ представляет собой аксессуар, при помощи которого вы сможете значительно увеличить возможности вашей камеры, записывая качественные видео в различных форматах. Так, он позволит вам осуществлять непрерывную съемку в формате Full HD, а также сохранять изображения RAW-формате.



Теги товара: для фотоаппарата

Отзывы о товаре Карта памяти SanDisk Extreme Pro CF 160MB/s 256 GB VPG 65 UDMA 7




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
Compact Flash
Объем
256 Гб
Скорость чтения
160
Скорость записи
140
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти SanDisk Extreme Pro Compact Flash 256 Гб [SDCFXPS-256G-X46] объемом 256 ГБ представляет собой аксессуар, при помощи которого вы сможете значительно увеличить возможности вашей камеры, записывая качественные видео в различных форматах. Так, он позволит вам осуществлять непрерывную съемку в формате Full HD, а также сохранять изображения RAW-формате.


Теги товара: для фотоаппарата
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти SanDisk Extreme Pro CF 160MB/s 256 GB VPG 65 UDMA 7 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 30580 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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