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Карта памяти Transcend SDXC UHS-I Card 64GB Class10, 600X купить с доставкой в Москве
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Карта памяти Transcend SDXC UHS-I Card 64GB Class10, 600X

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Карта памяти Transcend SDXC UHS-I Card 64GB Class10, 600X - фото 1
Карта памяти Transcend SDXC UHS-I Card 64GB Class10, 600X - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
  • Карта памяти Transcend SDXC UHS-I Card 64GB Class10, 600X - фото 1
  • Карта памяти Transcend SDXC UHS-I Card 64GB Class10, 600X - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 380 руб. 
Начислим 71 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 15299
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Карта памяти Transcend SDXC UHS-I Card 64GB Class10, 600X
4 380 руб.
  • Гарантия производителя: 10 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
200

Описание товара Карта памяти Transcend SDXC UHS-I Card 64GB Class10, 600X

карта памяти Secure Digital XC, Class 10, 600 x, объем 64 Гб, скорость чтения 90 Мб/с, скорость записи 40 Мб/с

Отзывы о товаре Карта памяти Transcend SDXC UHS-I Card 64GB Class10, 600X




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Карта памяти
Описание
карта памяти Secure Digital XC, Class 10, 600 x, объем 64 Гб, скорость чтения 90 Мб/с, скорость записи 40 Мб/с
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти Transcend SDXC UHS-I Card 64GB Class10, 600X - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4380 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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