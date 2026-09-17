Карта памяти Transcend SDXC UHS-I Card 64GB Class10, 600X
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 380 руб.
В наличии
Код товара: 15299
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Загружаем...
4 380 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
200
Описание товара Карта памяти Transcend SDXC UHS-I Card 64GB Class10, 600X
карта памяти Secure Digital XC, Class 10, 600 x, объем 64 Гб, скорость чтения 90 Мб/с, скорость записи 40 Мб/с
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Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Карта памяти Transcend SDXC UHS-I Card 64GB Class10, 600X - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4380 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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