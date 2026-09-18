Карта памяти SmartBuy micro SDHC 32Gb Pro UHS-I U3 + ADP (90/70 Mb/s)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 250107
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
30
Описание товара Карта памяти SmartBuy micro SDHC 32Gb Pro UHS-I U3 + ADP (90/70 Mb/s)
Карта памяти Smartbuy microSDHC обладает скоростными параметрами, которые позволяют использовать этот носитель информации в условиях, при которых требуется скоростная запись видео и фото. Изделие соответствует 10-му классу скорости и классу скорости UHS UHS-I (U1). Карта памяти Smartbuy microSDHC соответствует типу microSD. Носители данных этого типа являются самыми распространенными в настоящее время. Важной особенностью карты памяти является наличие в ее комплекте адаптера на SD. Этот аксессуар еще более расширяет сферу применения изделия.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
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Карта памяти Smartbuy microSDHC обладает скоростными параметрами, которые позволяют использовать этот носитель информации в условиях, при которых требуется скоростная запись видео и фото. Изделие соответствует 10-му классу скорости и классу скорости UHS UHS-I (U1). Карта памяти Smartbuy microSDHC соответствует типу microSD. Носители данных этого типа являются самыми распространенными в настоящее время. Важной особенностью карты памяти является наличие в ее комплекте адаптера на SD. Этот аксессуар еще более расширяет сферу применения изделия.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Карта памяти SmartBuy micro SDHC 32Gb Pro UHS-I U3 + ADP (90/70 Mb/s) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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