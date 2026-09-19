Top.Mail.Ru
Карта памяти Kingston Canvas 256Gb Select Plus SDXC UHS-I U3 V30 (100/85 Mb/s) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Карта памяти Kingston Canvas 256Gb Select Plus SDXC UHS-I U3 V30 (100/85 Mb/s)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Карта памяти Kingston Canvas 256Gb Select Plus SDXC UHS-I U3 V30 (100/85 Mb/s)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
85
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 455427
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
11

Описание товара Карта памяти Kingston Canvas 256Gb Select Plus SDXC UHS-I U3 V30 (100/85 Mb/s)

Карты памяти Canvas Select Plus SD компании Kingston обеспечивают высочайшую производительность, скорость и надежность для требовательных нагрузок, таких как передача и доработка фотографий высокого разрешения и съемка и редактирование видео с разрешением Full HD.?Они могут достигать скоростей класса 10 UHS-I, позволяя с легкостью сохранять и быстро передавать файлы, а современный интерфейс UHS-I поддерживает запись видео кинематографического качества с разрешением Full HD и 4K Ultra HD.?



Теги товара: SDXC, для фотоаппарата

Отзывы о товаре Карта памяти Kingston Canvas 256Gb Select Plus SDXC UHS-I U3 V30 (100/85 Mb/s)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
85
Страна производитель
Китай
Описание
Карты памяти Canvas Select Plus SD компании Kingston обеспечивают высочайшую производительность, скорость и надежность для требовательных нагрузок, таких как передача и доработка фотографий высокого разрешения и съемка и редактирование видео с разрешением Full HD.?Они могут достигать скоростей класса 10 UHS-I, позволяя с легкостью сохранять и быстро передавать файлы, а современный интерфейс UHS-I поддерживает запись видео кинематографического качества с разрешением Full HD и 4K Ultra HD.?


Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти Kingston Canvas 256Gb Select Plus SDXC UHS-I U3 V30 (100/85 Mb/s) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...