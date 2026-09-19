Карта памяти Qumo microSDXC class 10 UHS Class 3 128GB + SD adapter (QM128GMICSDXC10U3)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
80
Скорость записи
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362311
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
80
Скорость записи
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
60
Описание товара Карта памяти Qumo microSDXC class 10 UHS Class 3 128GB + SD adapter (QM128GMICSDXC10U3)
Водонепроницаемые карты памяти Qumo Pro серии - идеальное высокотехнологичное решение для 4K Ultra HD и Full HD Video. Карты Qumo 512 GB Pro подойдут даже для видео в формате 8K.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: 128 Гб, microSD, для смартфона, для фотоаппарата
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Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
80
Скорость записи
20
Страна производитель
Китай
Водонепроницаемые карты памяти Qumo Pro серии - идеальное высокотехнологичное решение для 4K Ultra HD и Full HD Video. Карты Qumo 512 GB Pro подойдут даже для видео в формате 8K.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: 128 Гб, microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: 128 Гб, microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Карта памяти Qumo microSDXC class 10 UHS Class 3 128GB + SD adapter (QM128GMICSDXC10U3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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