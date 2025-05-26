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Карта памяти Transcend micro SDHC 32Gb 300S UHS-I U1 (90/45 Mb/s) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти Transcend micro SDHC 32Gb 300S UHS-I U1 (90/45 Mb/s)

28 Отзывы
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Карта Памяти micro SDHC 32Gb Transcend 300S UHS-I U1 (90/45 Mb/s)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 230304
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Карта памяти Transcend micro SDHC 32Gb 300S UHS-I U1 (90/45 Mb/s)

Хотите освободить память вашего мобильного устройства, запуская приложения с карты памяти? Карты памяти Transcend microSDXC/SDHC 300S — это правильный выбор! Эти носители соответствуют требованиям самого последнего класса скорости и демонстрируют превосходные показатели при выполнении случайного чтения и записи. Они идеально подходят для считывания небольших фрагментов данных и ускорения запуска приложений.

Отзывы о товаре Карта памяти Transcend micro SDHC 32Gb 300S UHS-I U1 (90/45 Mb/s)

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
М А.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочая. Уж не знаю, левак или нет, но скорость соответствует заявленной.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Карту памяти заказали для фотоаппарата Nikon D5200. Для фото и видеосъемки свадьбы и не только. До этого, на фотоаппарате была такой же фирмы на 32 гб, только старого образца Аля 2010 год карты памяти. Боялись, что старая карта памяти, этой же фирмы уже не потянет свадьбу, поэтому заказали новую. Все работает. Спасибо продавцу. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Валентин Щ.

Достоинства:


Комментарий:
запись/перезапись - все отлично
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Олег Н.

Достоинства:


Комментарий:
отличная карта,взял для магнитолы болеро на йети,музыка с компа зашла быстро,магнитола воспроизводит, всё хорошо,рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная карта, подошла в фотик 2000 годов)
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, рабочая Пк видит
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Олег Р.

Достоинства:


Комментарий:
флешка подошла для монц видеокамеры ,чтобы фиксировать беспредел полицаев
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая скорость чтения и приемлемая записи
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая флешка, залил прошивку и установил в машину, там и оставил)
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Роман Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, подошла в древний ноутбук
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Наталья Ч

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь два месяца, работает пока без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал для фотоаппарата Sony a58. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Наталья Д.

Достоинства:


Комментарий:
Эту карту памяти беру постоянно. Пока не подводила. Вот только заявлено 32 гб, а по факту около 29,7 гб.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
olga s.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро читается, карта как карта)
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
соответствует своему классу. но для 4к скорости не хватит, но и размер конечно. для видеодомофона для короткой записи видео и фото подойдёт отлично. для сравнения на втором фото Samsung xc 30. для 4к.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Виктор С.

Достоинства:


Комментарий:
получил,установил, все прекрасно работает.Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Мурад Г.

Достоинства:


Комментарий:
Товар очень хорошего качества.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Виктор Сиденко

Достоинства:


Комментарий:
Карта памяти рабочая. Покупал для установки в фотоаппарат. Надеюсь прослужил долго.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Константин Т.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. На фотоаппарате работает как надо.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Николай Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная SD карта. Брал чисто под музыку. Остальное на видео.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
вот норм флешка, для VW RCD-510 Bosch в FAT32
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо,в зеркалку подошла,работает!
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает быстро, классу скорости соответствует. Фотик не тупит даже на серийной съемке в RAW.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Юрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный товар! Используем как дополнительный диск для Линукс на настольном компьютере. Прекрасно определилась, форматируется в любую файловую систему. Мы её отформатировали в exFAT. Доступный для пользователя объём – 28,991 Гб и это правильный объём для 32 Гб носителей; почему это так, неграмотные пусть читают в Интернете. Изготовитель даёт гарантию на 5 лет. Протестировали эту флэшку на нашем нетбуке с USB2.0, даю результат: Test finished without errors. writing 28991MByte 52:56 min 9.13 MByte/s Verifying 28991MByte 33:41 min 14.3 MByte/s You can now delete the test files *.h2w or verify them again. Writing speed: 9.13 MByte/s Reading speed: 14.3 MByte/s H2testw v1.4 Хвала для Аллаха Господина миров Превознесен Он и хвалою Ему! Да будет доволен Аллах Величайший изготовителем товара и продавцами его, да даст Он им здоровья и долгие года жизни и их семьям! Аллах Единственный, Аллах Абсолютный, Аллах Величайший!
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал для фотоловушки,работает,всё пока устраивает .
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Наталья Д.

Достоинства:


Комментарий:
Карта памяти хорошая. Единственный недостаток, что заявлено 32 Гб, а в реальности около 28,5 Гб.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Денис Б.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо главное чтоб надолго хватило и не подвела, а так этот бренд один из самых надежных для фотиков и камер особенно
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
Фотоаппарат хорошо воспринимает ее.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Описание
Хотите освободить память вашего мобильного устройства, запуская приложения с карты памяти? Карты памяти Transcend microSDXC/SDHC 300S — это правильный выбор! Эти носители соответствуют требованиям самого последнего класса скорости и демонстрируют превосходные показатели при выполнении случайного чтения и записи. Они идеально подходят для считывания небольших фрагментов данных и ускорения запуска приложений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
М А.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочая. Уж не знаю, левак или нет, но скорость соответствует заявленной.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Карту памяти заказали для фотоаппарата Nikon D5200. Для фото и видеосъемки свадьбы и не только. До этого, на фотоаппарате была такой же фирмы на 32 гб, только старого образца Аля 2010 год карты памяти. Боялись, что старая карта памяти, этой же фирмы уже не потянет свадьбу, поэтому заказали новую. Все работает. Спасибо продавцу. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Валентин Щ.

Достоинства:


Комментарий:
запись/перезапись - все отлично
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Олег Н.

Достоинства:


Комментарий:
отличная карта,взял для магнитолы болеро на йети,музыка с компа зашла быстро,магнитола воспроизводит, всё хорошо,рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная карта, подошла в фотик 2000 годов)
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, рабочая Пк видит
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Олег Р.

Достоинства:


Комментарий:
флешка подошла для монц видеокамеры ,чтобы фиксировать беспредел полицаев
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая скорость чтения и приемлемая записи
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая флешка, залил прошивку и установил в машину, там и оставил)
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Роман Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, подошла в древний ноутбук
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Наталья Ч

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь два месяца, работает пока без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал для фотоаппарата Sony a58. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Наталья Д.

Достоинства:


Комментарий:
Эту карту памяти беру постоянно. Пока не подводила. Вот только заявлено 32 гб, а по факту около 29,7 гб.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
olga s.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро читается, карта как карта)
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
соответствует своему классу. но для 4к скорости не хватит, но и размер конечно. для видеодомофона для короткой записи видео и фото подойдёт отлично. для сравнения на втором фото Samsung xc 30. для 4к.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Виктор С.

Достоинства:


Комментарий:
получил,установил, все прекрасно работает.Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Мурад Г.

Достоинства:


Комментарий:
Товар очень хорошего качества.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Виктор Сиденко

Достоинства:


Комментарий:
Карта памяти рабочая. Покупал для установки в фотоаппарат. Надеюсь прослужил долго.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Константин Т.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. На фотоаппарате работает как надо.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Николай Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная SD карта. Брал чисто под музыку. Остальное на видео.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
вот норм флешка, для VW RCD-510 Bosch в FAT32
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо,в зеркалку подошла,работает!
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает быстро, классу скорости соответствует. Фотик не тупит даже на серийной съемке в RAW.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Юрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный товар! Используем как дополнительный диск для Линукс на настольном компьютере. Прекрасно определилась, форматируется в любую файловую систему. Мы её отформатировали в exFAT. Доступный для пользователя объём – 28,991 Гб и это правильный объём для 32 Гб носителей; почему это так, неграмотные пусть читают в Интернете. Изготовитель даёт гарантию на 5 лет. Протестировали эту флэшку на нашем нетбуке с USB2.0, даю результат: Test finished without errors. writing 28991MByte 52:56 min 9.13 MByte/s Verifying 28991MByte 33:41 min 14.3 MByte/s You can now delete the test files *.h2w or verify them again. Writing speed: 9.13 MByte/s Reading speed: 14.3 MByte/s H2testw v1.4 Хвала для Аллаха Господина миров Превознесен Он и хвалою Ему! Да будет доволен Аллах Величайший изготовителем товара и продавцами его, да даст Он им здоровья и долгие года жизни и их семьям! Аллах Единственный, Аллах Абсолютный, Аллах Величайший!
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал для фотоловушки,работает,всё пока устраивает .
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Наталья Д.

Достоинства:


Комментарий:
Карта памяти хорошая. Единственный недостаток, что заявлено 32 Гб, а в реальности около 28,5 Гб.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Денис Б.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо главное чтоб надолго хватило и не подвела, а так этот бренд один из самых надежных для фотиков и камер особенно
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
Фотоаппарат хорошо воспринимает ее.


Карта памяти Transcend micro SDHC 32Gb 300S UHS-I U1 (90/45 Mb/s) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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