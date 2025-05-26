Карта памяти Transcend micro SDHC 32Gb 300S UHS-I U1 (90/45 Mb/s)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 230304
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
20
Описание товара Карта памяти Transcend micro SDHC 32Gb 300S UHS-I U1 (90/45 Mb/s)
Хотите освободить память вашего мобильного устройства, запуская приложения с карты памяти? Карты памяти Transcend microSDXC/SDHC 300S — это правильный выбор! Эти носители соответствуют требованиям самого последнего класса скорости и демонстрируют превосходные показатели при выполнении случайного чтения и записи. Они идеально подходят для считывания небольших фрагментов данных и ускорения запуска приложений.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
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Хотите освободить память вашего мобильного устройства, запуская приложения с карты памяти? Карты памяти Transcend microSDXC/SDHC 300S — это правильный выбор! Эти носители соответствуют требованиям самого последнего класса скорости и демонстрируют превосходные показатели при выполнении случайного чтения и записи. Они идеально подходят для считывания небольших фрагментов данных и ускорения запуска приложений.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Достоинства:
Комментарий:
Рабочая. Уж не знаю, левак или нет, но скорость соответствует заявленной.
Достоинства:
Комментарий:
Карту памяти заказали для фотоаппарата Nikon D5200. Для фото и видеосъемки свадьбы и не только. До этого, на фотоаппарате была такой же фирмы на 32 гб, только старого образца Аля 2010 год карты памяти. Боялись, что старая карта памяти, этой же фирмы уже не потянет свадьбу, поэтому заказали новую. Все работает. Спасибо продавцу. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
запись/перезапись - все отлично
Достоинства:
Комментарий:
отличная карта,взял для магнитолы болеро на йети,музыка с компа зашла быстро,магнитола воспроизводит, всё хорошо,рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная карта, подошла в фотик 2000 годов)
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, рабочая Пк видит
Достоинства:
Комментарий:
флешка подошла для монц видеокамеры ,чтобы фиксировать беспредел полицаев
Достоинства:
Комментарий:
хорошая скорость чтения и приемлемая записи
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая флешка, залил прошивку и установил в машину, там и оставил)
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, подошла в древний ноутбук
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь два месяца, работает пока без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Покупал для фотоаппарата Sony a58. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
Эту карту памяти беру постоянно. Пока не подводила. Вот только заявлено 32 гб, а по факту около 29,7 гб.
Достоинства:
Комментарий:
Быстро читается, карта как карта)
Достоинства:
Комментарий:
соответствует своему классу. но для 4к скорости не хватит, но и размер конечно. для видеодомофона для короткой записи видео и фото подойдёт отлично. для сравнения на втором фото Samsung xc 30. для 4к.
Достоинства:
Комментарий:
получил,установил, все прекрасно работает.Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Товар очень хорошего качества.
Достоинства:
Комментарий:
Карта памяти рабочая. Покупал для установки в фотоаппарат. Надеюсь прослужил долго.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. На фотоаппарате работает как надо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная SD карта. Брал чисто под музыку. Остальное на видео.
Достоинства:
Комментарий:
вот норм флешка, для VW RCD-510 Bosch в FAT32
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо,в зеркалку подошла,работает!
Достоинства:
Комментарий:
Работает быстро, классу скорости соответствует. Фотик не тупит даже на серийной съемке в RAW.
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный товар! Используем как дополнительный диск для Линукс на настольном компьютере. Прекрасно определилась, форматируется в любую файловую систему. Мы её отформатировали в exFAT. Доступный для пользователя объём – 28,991 Гб и это правильный объём для 32 Гб носителей; почему это так, неграмотные пусть читают в Интернете. Изготовитель даёт гарантию на 5 лет. Протестировали эту флэшку на нашем нетбуке с USB2.0, даю результат: Test finished without errors. writing 28991MByte 52:56 min 9.13 MByte/s Verifying 28991MByte 33:41 min 14.3 MByte/s You can now delete the test files *.h2w or verify them again. Writing speed: 9.13 MByte/s Reading speed: 14.3 MByte/s H2testw v1.4 Хвала для Аллаха Господина миров Превознесен Он и хвалою Ему! Да будет доволен Аллах Величайший изготовителем товара и продавцами его, да даст Он им здоровья и долгие года жизни и их семьям! Аллах Единственный, Аллах Абсолютный, Аллах Величайший!
Достоинства:
Комментарий:
Покупал для фотоловушки,работает,всё пока устраивает .
Достоинства:
Комментарий:
Карта памяти хорошая. Единственный недостаток, что заявлено 32 Гб, а в реальности около 28,5 Гб.
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо главное чтоб надолго хватило и не подвела, а так этот бренд один из самых надежных для фотиков и камер особенно
Достоинства:
Комментарий:
Фотоаппарат хорошо воспринимает ее.
Карта памяти Transcend micro SDHC 32Gb 300S UHS-I U1 (90/45 Mb/s) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Карта памяти Transcend micro SDHC 32Gb 300S UHS-I U1 (90/45 Mb/s)
Достоинства:
Комментарий:
Рабочая. Уж не знаю, левак или нет, но скорость соответствует заявленной.
Достоинства:
Комментарий:
Карту памяти заказали для фотоаппарата Nikon D5200. Для фото и видеосъемки свадьбы и не только. До этого, на фотоаппарате была такой же фирмы на 32 гб, только старого образца Аля 2010 год карты памяти. Боялись, что старая карта памяти, этой же фирмы уже не потянет свадьбу, поэтому заказали новую. Все работает. Спасибо продавцу. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
запись/перезапись - все отлично
Достоинства:
Комментарий:
отличная карта,взял для магнитолы болеро на йети,музыка с компа зашла быстро,магнитола воспроизводит, всё хорошо,рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная карта, подошла в фотик 2000 годов)
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, рабочая Пк видит
Достоинства:
Комментарий:
флешка подошла для монц видеокамеры ,чтобы фиксировать беспредел полицаев
Достоинства:
Комментарий:
хорошая скорость чтения и приемлемая записи
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая флешка, залил прошивку и установил в машину, там и оставил)
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, подошла в древний ноутбук
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь два месяца, работает пока без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Покупал для фотоаппарата Sony a58. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
Эту карту памяти беру постоянно. Пока не подводила. Вот только заявлено 32 гб, а по факту около 29,7 гб.
Достоинства:
Комментарий:
Быстро читается, карта как карта)
Достоинства:
Комментарий:
соответствует своему классу. но для 4к скорости не хватит, но и размер конечно. для видеодомофона для короткой записи видео и фото подойдёт отлично. для сравнения на втором фото Samsung xc 30. для 4к.
Достоинства:
Комментарий:
получил,установил, все прекрасно работает.Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Товар очень хорошего качества.
Достоинства:
Комментарий:
Карта памяти рабочая. Покупал для установки в фотоаппарат. Надеюсь прослужил долго.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. На фотоаппарате работает как надо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная SD карта. Брал чисто под музыку. Остальное на видео.
Достоинства:
Комментарий:
вот норм флешка, для VW RCD-510 Bosch в FAT32
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо,в зеркалку подошла,работает!
Достоинства:
Комментарий:
Работает быстро, классу скорости соответствует. Фотик не тупит даже на серийной съемке в RAW.
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный товар! Используем как дополнительный диск для Линукс на настольном компьютере. Прекрасно определилась, форматируется в любую файловую систему. Мы её отформатировали в exFAT. Доступный для пользователя объём – 28,991 Гб и это правильный объём для 32 Гб носителей; почему это так, неграмотные пусть читают в Интернете. Изготовитель даёт гарантию на 5 лет. Протестировали эту флэшку на нашем нетбуке с USB2.0, даю результат: Test finished without errors. writing 28991MByte 52:56 min 9.13 MByte/s Verifying 28991MByte 33:41 min 14.3 MByte/s You can now delete the test files *.h2w or verify them again. Writing speed: 9.13 MByte/s Reading speed: 14.3 MByte/s H2testw v1.4 Хвала для Аллаха Господина миров Превознесен Он и хвалою Ему! Да будет доволен Аллах Величайший изготовителем товара и продавцами его, да даст Он им здоровья и долгие года жизни и их семьям! Аллах Единственный, Аллах Абсолютный, Аллах Величайший!
Достоинства:
Комментарий:
Покупал для фотоловушки,работает,всё пока устраивает .
Достоинства:
Комментарий:
Карта памяти хорошая. Единственный недостаток, что заявлено 32 Гб, а в реальности около 28,5 Гб.
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо главное чтоб надолго хватило и не подвела, а так этот бренд один из самых надежных для фотиков и камер особенно
Достоинства:
Комментарий:
Фотоаппарат хорошо воспринимает ее.