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Карта памяти SanDisk SDSDXXU-064G-GN4IN 64 ГБ SDXC Extreme PRO UHS-I U3 V30 купить с доставкой в Москве
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Карта памяти SanDisk SDSDXXU-064G-GN4IN 64 ГБ SDXC Extreme PRO UHS-I U3 V30

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Карта памяти SanDisk SDSDXXU-064G-GN4IN 64 ГБ SDXC Extreme PRO UHS-I U3 V30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654042
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Карта памяти SanDisk SDSDXXU-064G-GN4IN 64 ГБ SDXC Extreme PRO UHS-I U3 V30
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
11х10х2
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти SanDisk SDSDXXU-064G-GN4IN 64 ГБ SDXC Extreme PRO UHS-I U3 V30

Карта памяти SanDisk Extreme Pro SDXC UHS-I U3 V30 64Gb (200/90 MB/s).

Отзывы о товаре Карта памяти SanDisk SDSDXXU-064G-GN4IN 64 ГБ SDXC Extreme PRO UHS-I U3 V30




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Описание
Карта памяти SanDisk Extreme Pro SDXC UHS-I U3 V30 64Gb (200/90 MB/s).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти SanDisk SDSDXXU-064G-GN4IN 64 ГБ SDXC Extreme PRO UHS-I U3 V30 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3400 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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