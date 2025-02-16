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Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 256GB 100MB/s SDSQUNR-256G-GN3MN купить с доставкой в Москве
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Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 256GB 100MB/s SDSQUNR-256G-GN3MN

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Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 256GB 100MB/s SDSQUNR-256G-GN3MN - фото 1
Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 256GB 100MB/s SDSQUNR-256G-GN3MN - фото 2
Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 256GB 100MB/s SDSQUNR-256G-GN3MN - фото 3
Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 256GB 100MB/s SDSQUNR-256G-GN3MN - фото 4
Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 256GB 100MB/s SDSQUNR-256G-GN3MN - фото 5
Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 256GB 100MB/s SDSQUNR-256G-GN3MN - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
10
  • Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 256GB 100MB/s SDSQUNR-256G-GN3MN - фото 1
  • Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 256GB 100MB/s SDSQUNR-256G-GN3MN - фото 2
  • Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 256GB 100MB/s SDSQUNR-256G-GN3MN - фото 3
  • Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 256GB 100MB/s SDSQUNR-256G-GN3MN - фото 4
  • Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 256GB 100MB/s SDSQUNR-256G-GN3MN - фото 5
  • Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 256GB 100MB/s SDSQUNR-256G-GN3MN - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 657680
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 256GB 100MB/s SDSQUNR-256G-GN3MN
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 256GB 100MB/s SDSQUNR-256G-GN3MN

Карта памяти SanDisk Ultra microSDHC 256GB 100MB/s Class 10 UHS-I (SDSQUNR-256G-GN3MN) - это производительное и надежное решение для хранения и передачи данных. Карта памяти SanDisk Ultra microSDHC 256GB обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных благодаря использованию первоклассных компонентов и передовых технологий обработки данных. Скорость чтения составляет 100 МБ/с, а скорость записи - 10 МБ/с. SanDisk Ultra microSDHC 256GB поддерживает стандарт microSDXC и соответствует классу скорости Class 10. Это гарантирует высокую скорость и надежность работы с данными. Карта памяти SanDisk Ultra microSDHC 256GB имеет компактный форм-фактор microSD и поставляется в упаковке, содержащей одну карту.

Отзывы о товаре Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 256GB 100MB/s SDSQUNR-256G-GN3MN

Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
В целом, работает нормально. Тестами не проверял. Но изредка, на видеорегистраторе бывают небольшие затыки изображения - пропуск по примерно 05,-1 сек



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
10
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти SanDisk Ultra microSDHC 256GB 100MB/s Class 10 UHS-I (SDSQUNR-256G-GN3MN) - это производительное и надежное решение для хранения и передачи данных. Карта памяти SanDisk Ultra microSDHC 256GB обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных благодаря использованию первоклассных компонентов и передовых технологий обработки данных. Скорость чтения составляет 100 МБ/с, а скорость записи - 10 МБ/с. SanDisk Ultra microSDHC 256GB поддерживает стандарт microSDXC и соответствует классу скорости Class 10. Это гарантирует высокую скорость и надежность работы с данными. Карта памяти SanDisk Ultra microSDHC 256GB имеет компактный форм-фактор microSD и поставляется в упаковке, содержащей одну карту.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
В целом, работает нормально. Тестами не проверял. Но изредка, на видеорегистраторе бывают небольшие затыки изображения - пропуск по примерно 05,-1 сек


Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 256GB 100MB/s SDSQUNR-256G-GN3MN - этот товар вы можете купить по цене 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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