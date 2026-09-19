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Карта памяти Qumo MicroSDHC 32Gb Class 10 UHS-I 3.0 QM32GMICSDHC10U1NA купить с доставкой в Москве
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Карта памяти Qumo MicroSDHC 32Gb Class 10 UHS-I 3.0 QM32GMICSDHC10U1NA

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Карта памяти Qumo MicroSDHC 32Gb Class 10 UHS-I 3.0 QM32GMICSDHC10U1NA
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карты памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494590
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Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Карты памяти
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
5

Описание товара Карта памяти Qumo MicroSDHC 32Gb Class 10 UHS-I 3.0 QM32GMICSDHC10U1NA

Эта универсальная карта расширяет способность памяти многофункциональных мобильных телефонов, цифровых камер, карманных компьютеров и других портативных устройств, поддерживающие данный формат карт. Идеально подходит для записи любых видов данных. Сохраните больше своих собственных коллекций музыки, видеороликов, кинофильмов, рингтонов, картин и фотографий.

Отзывы о товаре Карта памяти Qumo MicroSDHC 32Gb Class 10 UHS-I 3.0 QM32GMICSDHC10U1NA




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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Карты памяти
Описание
Эта универсальная карта расширяет способность памяти многофункциональных мобильных телефонов, цифровых камер, карманных компьютеров и других портативных устройств, поддерживающие данный формат карт. Идеально подходит для записи любых видов данных. Сохраните больше своих собственных коллекций музыки, видеороликов, кинофильмов, рингтонов, картин и фотографий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти Qumo MicroSDHC 32Gb Class 10 UHS-I 3.0 QM32GMICSDHC10U1NA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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