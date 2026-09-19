Карта памяти SanDisk microSDHC Ultra 32Gb Class 10 (SDSQUNR-032G-GN3MA)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Карта памяти SanDisk microSDHC Ultra 32Gb Class 10 (SDSQUNR-032G-GN3MA)
Корпус карты памяти SanDisk Ultra 32GB UHS-I + адаптер (SDSQUNR-032G-GN3MA) произведен из ударопрочного пластика. Материал характеризуется надежностью, устойчивостью к механическим повреждениям, что обеспечивает длительный срок эксплуатации. Карта памяти предназначена для использования со смартфонами или планшетами. Модель также может подключаться к другим совместимым устройствам посредством переходника, который поставляется в комплекте. Карта памяти передает и читает информацию с оптимальной скоростью. Воспроизведение данных происходит без зависания и в высоком качестве. Устройство может быть использовано многократно.
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