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Карта памяти Adata micro SDXC 64Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти Adata micro SDXC 64Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s)

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Карта памяти Adata micro SDXC 64Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s) - фото 1
Карта памяти Adata micro SDXC 64Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s) - фото 2
Карта памяти Adata micro SDXC 64Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s) - фото 3
Карта памяти Adata micro SDXC 64Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s) - фото 4
Карта памяти Adata micro SDXC 64Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s) - фото 5
Карта памяти Adata micro SDXC 64Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
85
Скорость записи
25
  • Карта памяти Adata micro SDXC 64Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s) - фото 1
  • Карта памяти Adata micro SDXC 64Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s) - фото 2
  • Карта памяти Adata micro SDXC 64Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s) - фото 3
  • Карта памяти Adata micro SDXC 64Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s) - фото 4
  • Карта памяти Adata micro SDXC 64Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s) - фото 5
  • Карта памяти Adata micro SDXC 64Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 230242
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
85
Скорость записи
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
17

Описание товара Карта памяти Adata micro SDXC 64Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s)

Карта памяти A-Data micro SDXC класса скорости Class 10 подойдёт для активных пользователей, которым важна быстрая работа устройств. Высокая скорость чтения 85 с позволяет мгновенно открывать фото и видео, свободно работать с большими файлами и запускать приложения без задержек. Компактный micro SDXC-формат идеально подходит для современных смартфонов, камер и других гаджетов.

Отзывы о товаре Карта памяти Adata micro SDXC 64Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
85
Скорость записи
25
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти A-Data micro SDXC класса скорости Class 10 подойдёт для активных пользователей, которым важна быстрая работа устройств. Высокая скорость чтения 85 с позволяет мгновенно открывать фото и видео, свободно работать с большими файлами и запускать приложения без задержек. Компактный micro SDXC-формат идеально подходит для современных смартфонов, камер и других гаджетов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти Adata micro SDXC 64Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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