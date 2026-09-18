Карта памяти Adata micro SDXC 64Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
85
Скорость записи
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 230242
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
85
Скорость записи
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
17
Описание товара Карта памяти Adata micro SDXC 64Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s)
Карта памяти A-Data micro SDXC класса скорости Class 10 подойдёт для активных пользователей, которым важна быстрая работа устройств. Высокая скорость чтения 85 с позволяет мгновенно открывать фото и видео, свободно работать с большими файлами и запускать приложения без задержек. Компактный micro SDXC-формат идеально подходит для современных смартфонов, камер и других гаджетов.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC
Теги товара: microSD, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
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Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
85
Скорость записи
25
Страна производитель
Китай
Карта памяти A-Data micro SDXC класса скорости Class 10 подойдёт для активных пользователей, которым важна быстрая работа устройств. Высокая скорость чтения 85 с позволяет мгновенно открывать фото и видео, свободно работать с большими файлами и запускать приложения без задержек. Компактный micro SDXC-формат идеально подходит для современных смартфонов, камер и других гаджетов.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC
Теги товара: microSD, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC
Теги товара: microSD, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Карта памяти Adata micro SDXC 64Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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