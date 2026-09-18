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Карта памяти micro SDXC Transcend 64Gb 300S UHS-I U1 + ADP (90/45 Mb/s) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти micro SDXC Transcend 64Gb 300S UHS-I U1 + ADP (90/45 Mb/s)

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Карта памяти micro SDXC Transcend 64Gb 300S UHS-I U1 + ADP (90/45 Mb/s)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
90
Скорость записи
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 580 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 230310
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Карта памяти micro SDXC Transcend 64Gb 300S UHS-I U1 + ADP (90/45 Mb/s)
2 580 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
90
Скорость записи
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
15

Описание товара Карта памяти micro SDXC Transcend 64Gb 300S UHS-I U1 + ADP (90/45 Mb/s)

Хотите освободить память вашего мобильного устройства, запуская приложения с карты памяти? Карты памяти Transcend microSDXC/SDHC 300S — это правильный выбор! Эти носители соответствуют требованиям самого последнего класса скорости и демонстрируют превосходные показатели при выполнении случайного чтения и записи. Они идеально подходят для считывания небольших фрагментов данных и ускорения запуска приложений.

Отзывы о товаре Карта памяти micro SDXC Transcend 64Gb 300S UHS-I U1 + ADP (90/45 Mb/s)




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
90
Скорость записи
45
Страна производитель
Китай
Описание
Хотите освободить память вашего мобильного устройства, запуская приложения с карты памяти? Карты памяти Transcend microSDXC/SDHC 300S — это правильный выбор! Эти носители соответствуют требованиям самого последнего класса скорости и демонстрируют превосходные показатели при выполнении случайного чтения и записи. Они идеально подходят для считывания небольших фрагментов данных и ускорения запуска приложений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти micro SDXC Transcend 64Gb 300S UHS-I U1 + ADP (90/45 Mb/s) – стоимость товара 2580 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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