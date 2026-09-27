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Карта памяти Transcend 128Gb 300S SDXC UHS-I U3 V30 (95/45 MB/s) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти Transcend 128Gb 300S SDXC UHS-I U3 V30 (95/45 MB/s)

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Карта памяти Transcend 128Gb 300S SDXC UHS-I U3 V30 (95/45 MB/s)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 250097
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Карта памяти Transcend 128Gb 300S SDXC UHS-I U3 V30 (95/45 MB/s)
2 700 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Карта памяти Transcend 128Gb 300S SDXC UHS-I U3 V30 (95/45 MB/s)

Карта памяти Transcend 128Gb 300S SDXC UHS-I U3 V30 (95/45 MB/s)



Теги товара: SDXC

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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти Transcend 128Gb 300S SDXC UHS-I U3 V30 (95/45 MB/s)


Теги товара: SDXC
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти Transcend 128Gb 300S SDXC UHS-I U3 V30 (95/45 MB/s) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2700 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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