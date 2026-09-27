Карта памяти Transcend 128Gb 300S SDXC UHS-I U3 V30 (95/45 MB/s)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб.
В наличии
Код товара: 250097
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 700 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
20
Описание товара Карта памяти Transcend 128Gb 300S SDXC UHS-I U3 V30 (95/45 MB/s)
Карта памяти Transcend 128Gb 300S SDXC UHS-I U3 V30 (95/45 MB/s)
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Теги товара: SDXC
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 580 руб.645 руб. в СплитКарта памяти Transcend micro SDHC 32Gb 300S UHS-I U1 + ADP (90/4...
-
В наличииЦена 2 900 руб.725 руб. в СплитКарта памяти SanDisk SDXC 64GB UHS-I (SDSDUNB-064G-GN6IN)
-
В наличииЦена 3 420 руб.855 руб. в СплитКарта памяти Transcend 32Gb 300S SDHC UHS-I U1 (95/45 MB/s)
-
В наличииЦена 3 900 руб.975 руб. в СплитКарта памяти Adata micro SDXC 256Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + AD...
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитКарта памяти Kingston Canvas 512Gb Select Plus SDXC UHS-I U3 V30...
-
В наличииЦена 4 240 руб.1060 руб. в СплитКарта памяти SanDisk Extreme Pro microSD UHS I Card 128GB SDSQXC...
-
В наличииЦена 6 610 руб.1653 руб. в СплитКарта памяти Kingston microSDHC 8Gb Class10 Kingston (SDCIT2/8GB...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитКарта памяти A-Data Micro SDXC 128GB (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1)
-
В наличииЦена 9 460 руб.2365 руб. в СплитКарта памяти A-Data Micro SDXC 256GB (AUSDX256GUI3V30SA2-RA1)
Карта памяти Transcend 128Gb 300S SDXC UHS-I U3 V30 (95/45 MB/s)
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Теги товара: SDXC
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Теги товара: SDXC
Карта памяти Transcend 128Gb 300S SDXC UHS-I U3 V30 (95/45 MB/s) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2700 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Карта памяти Transcend 128Gb 300S SDXC UHS-I U3 V30 (95/45 MB/s)