Карта памяти SanDisk MicroSDXC 128GB (SDSQQNR-128G-GN6IA)
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Характеристики
Описание товара Карта памяти SanDisk MicroSDXC 128GB (SDSQQNR-128G-GN6IA)
Карта памяти предназначена для видеокамер и цифровых фотоаппаратов. Накопитель позволяет хранить большое количество изображений и других данных, в том числе несколько часов записи. Размер SDHC совместим со стационарными компьютерами и ноутбуками, что облегчает перемещение файлов на устройства. Карта памяти изготовлена из высококачественного пластика, устойчивого к механическому воздействию и деформации. Изделие рассчитано на длительный срок эксплуатации. Модель имеет класс UHS-I и обеспечивает передачу данных со скоростью 100 Мб/с. Накопитель стабильно работает при температуре в диапазоне от –25 до +85°С, что позволяет осуществлять съемку при различных погодных условиях.
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