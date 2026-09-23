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Карта памяти Netac microSDHC P500 Pro 256GB (NT02P500PRO-256G-R) с SD адаптером купить с доставкой в Москве
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Карта памяти Netac microSDHC P500 Pro 256GB (NT02P500PRO-256G-R) с SD адаптером

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Карта памяти Netac microSDHC P500 Pro 256GB (NT02P500PRO-256G-R) с SD адаптером
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 390 руб. 
Начислим 87 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 571040
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Карта памяти Netac microSDHC P500 Pro 256GB (NT02P500PRO-256G-R) с SD адаптером
5 390 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти Netac microSDHC P500 Pro 256GB (NT02P500PRO-256G-R) с SD адаптером

Характеризуется высокой скоростью чтения данных, благодаря чему процесс передачи файлов на ПК или ноутбук займет у вас считанные минуты. Данный аксессуар подойдет для хранения множества снимков, музыки и иных файлов.

Отзывы о товаре Карта памяти Netac microSDHC P500 Pro 256GB (NT02P500PRO-256G-R) с SD адаптером




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Страна производитель
Китай
Описание
Характеризуется высокой скоростью чтения данных, благодаря чему процесс передачи файлов на ПК или ноутбук займет у вас считанные минуты. Данный аксессуар подойдет для хранения множества снимков, музыки и иных файлов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти Netac microSDHC P500 Pro 256GB (NT02P500PRO-256G-R) с SD адаптером - этот товар вы можете купить по цене 5390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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