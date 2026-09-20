Карта памяти microSDHC 128GB Netac P500 ECO (NT02P500ECO-128G-S) (без SD адаптера)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
80
Скорость записи
2.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб.
В наличии
Код товара: 653173
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
80
Скорость записи
2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
10
Описание товара Карта памяти microSDHC 128GB Netac P500 ECO (NT02P500ECO-128G-S) (без SD адаптера)
Карта памяти Netac SDXC — это надежное и эффективное решение для хранения данных, идеально подходящее для использования в разнообразных устройствах, от фотоаппаратов до видеокамер и других цифровых гаджетов. Благодаря скорости записи 2,5 литра и скорости чтения 80 секунд, эта карта обеспечивает быстрый доступ к вашим данным и позволяет без задержек сохранять и извлекать большие объемы информации. Бренд Netac славится своим качеством и долговечностью, что делает данную модель отличным выбором для профессионалов и любителей. Совместимость с форматом SDXC гарантирует широкую поддержку современных устройств. Используйте карту памяти Netac, чтобы всегда иметь под рукой все необходимые файлы.
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Теги товара: 128 Гб, SDXC, для фотоаппарата
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Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
80
Скорость записи
2.5
Страна производитель
Китай
Карта памяти Netac SDXC — это надежное и эффективное решение для хранения данных, идеально подходящее для использования в разнообразных устройствах, от фотоаппаратов до видеокамер и других цифровых гаджетов. Благодаря скорости записи 2,5 литра и скорости чтения 80 секунд, эта карта обеспечивает быстрый доступ к вашим данным и позволяет без задержек сохранять и извлекать большие объемы информации. Бренд Netac славится своим качеством и долговечностью, что делает данную модель отличным выбором для профессионалов и любителей. Совместимость с форматом SDXC гарантирует широкую поддержку современных устройств. Используйте карту памяти Netac, чтобы всегда иметь под рукой все необходимые файлы.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: 128 Гб, SDXC, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: 128 Гб, SDXC, для фотоаппарата
Карта памяти microSDHC 128GB Netac P500 ECO (NT02P500ECO-128G-S) (без SD адаптера) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1770 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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