Карта памяти SanDisk SDXC 128GB (SDSDUNR-128G-GN3IN)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 940 руб.
В наличии
Код товара: 497283
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 940 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10
Описание товара Карта памяти SanDisk SDXC 128GB (SDSDUNR-128G-GN3IN)
Накопитель изготовлен из материалов высокого качества, что делает его устойчивым к воздействию температуры, погодных условий и влаги. Простота использования, надежность и безотказность в работе – главные достоинства этой карты памяти.
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Накопитель изготовлен из материалов высокого качества, что делает его устойчивым к воздействию температуры, погодных условий и влаги. Простота использования, надежность и безотказность в работе – главные достоинства этой карты памяти.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Карта памяти SanDisk SDXC 128GB (SDSDUNR-128G-GN3IN) - купить по цене 2940 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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