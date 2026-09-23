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Карта памяти SanDisk SDXC 128GB (SDSDUNR-128G-GN3IN) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти SanDisk SDXC 128GB (SDSDUNR-128G-GN3IN)

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Карта памяти SanDisk SDXC 128GB (SDSDUNR-128G-GN3IN) - фото 1
Карта памяти SanDisk SDXC 128GB (SDSDUNR-128G-GN3IN) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
  • Карта памяти SanDisk SDXC 128GB (SDSDUNR-128G-GN3IN) - фото 1
  • Карта памяти SanDisk SDXC 128GB (SDSDUNR-128G-GN3IN) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 940 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 497283
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Карта памяти SanDisk SDXC 128GB (SDSDUNR-128G-GN3IN)
2 940 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти SanDisk SDXC 128GB (SDSDUNR-128G-GN3IN)

Накопитель изготовлен из материалов высокого качества, что делает его устойчивым к воздействию температуры, погодных условий и влаги. Простота использования, надежность и безотказность в работе – главные достоинства этой карты памяти.

Отзывы о товаре Карта памяти SanDisk SDXC 128GB (SDSDUNR-128G-GN3IN)




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель изготовлен из материалов высокого качества, что делает его устойчивым к воздействию температуры, погодных условий и влаги. Простота использования, надежность и безотказность в работе – главные достоинства этой карты памяти.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти SanDisk SDXC 128GB (SDSDUNR-128G-GN3IN) - купить по цене 2940 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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