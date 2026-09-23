Карта памяти SmartBuy Micro SDXC Advanced Series 256Gb UHS-I U3 V30 A1 + ADP (SB256GBSDU1A-AD)
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Характеристики
Тип товара
Карты памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 190 руб.
В наличии
Код товара: 539767
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Загружаем...
4 190 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
100
Описание товара Карта памяти SmartBuy Micro SDXC Advanced Series 256Gb UHS-I U3 V30 A1 + ADP (SB256GBSDU1A-AD)
SDXC карта памяти SmartBuy с поддержкой стандарта U3 является идеальным решением для хранения цифровой информации в устройствах с поддержкой SD (телефоны, фотоаппараты, планшеты).
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SDXC карта памяти SmartBuy с поддержкой стандарта U3 является идеальным решением для хранения цифровой информации в устройствах с поддержкой SD (телефоны, фотоаппараты, планшеты).
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Карта памяти SmartBuy Micro SDXC Advanced Series 256Gb UHS-I U3 V30 A1 + ADP (SB256GBSDU1A-AD) - стоимость товара 4190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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