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Вам необходима карта, которая сможет справиться с вашим быстрым ритмом жизни. Рейтинги скорости Speed Class 1 (U3) и Video Speed Class 30 (V30) позволяют вам снимать непрерывное видео 4K Ultra HD. А так как каждая секунда имеет значение, скорость чтения и записи до 100 и 80 мб/с делает Elite microSDXC идеальной картой для записи вашей повседневной жизни в высоком качестве без особых усилий. The Superior microSDXC UHS-I имеет рейтинг А1, поэтому она рассчитана для улучшения производительности приложений. Минимальное произвольное чтение 1500 IOPS и произвольная запись 500 IOPS предлагают более быстрый запуск и улучшенную работу. Такие особенности предоставляют пользователю комфортное пользование смартфоне, планшете и других мобильных устройствах, работающих под управлением Android. Это также экономит внутреннюю память на вашем устройстве.

Вам необходима карта, которая сможет справиться с вашим быстрым ритмом жизни. Рейтинги скорости Speed Class 1 (U3) и Video Speed Class 30 (V30) позволяют вам снимать непрерывное видео 4K Ultra HD. А так как каждая секунда имеет значение, скорость чтения и записи до 100 и 80 мб/с делает Elite microSDXC идеальной картой для записи вашей повседневной жизни в высоком качестве без особых усилий. The Superior microSDXC UHS-I имеет рейтинг А1, поэтому она рассчитана для улучшения производительности приложений. Минимальное произвольное чтение 1500 IOPS и произвольная запись 500 IOPS предлагают более быстрый запуск и улучшенную работу. Такие особенности предоставляют пользователю комфортное пользование смартфоне, планшете и других мобильных устройствах, работающих под управлением Android. Это также экономит внутреннюю память на вашем устройстве.

Карта памяти microSD 256GB Silicon Power Superior A1 microSDXC Class 10 UHS-I U3 100/80 Mb/s (SD адаптер) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.