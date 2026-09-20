Карта памяти microSD 256GB Silicon Power Superior A1 microSDXC Class 10 UHS-I U3 100/80 Mb/s (SD адаптер)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Карта памяти microSD 256GB Silicon Power Superior A1 microSDXC Class 10 UHS-I U3 100/80 Mb/s (SD адаптер)
Вам необходима карта, которая сможет справиться с вашим быстрым ритмом жизни. Рейтинги скорости Speed Class 1 (U3) и Video Speed Class 30 (V30) позволяют вам снимать непрерывное видео 4K Ultra HD. А так как каждая секунда имеет значение, скорость чтения и записи до 100 и 80 мб/с делает Elite microSDXC идеальной картой для записи вашей повседневной жизни в высоком качестве без особых усилий. The Superior microSDXC UHS-I имеет рейтинг А1, поэтому она рассчитана для улучшения производительности приложений. Минимальное произвольное чтение 1500 IOPS и произвольная запись 500 IOPS предлагают более быстрый запуск и улучшенную работу. Такие особенности предоставляют пользователю комфортное пользование смартфоне, планшете и других мобильных устройствах, работающих под управлением Android. Это также экономит внутреннюю память на вашем устройстве.
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