Карта памяти SD Delkin 64GB Advantage UHS-I SDXC (DDSDW63364GB)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 654095
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10
Описание товара Карта памяти SD Delkin 64GB Advantage UHS-I SDXC (DDSDW63364GB)
Позволяет снимает видео 4К, а так же Full HD 1080p. В карту памяти встроена программа для устранения и коррекции ошибок. Есть защита от попадания воды, ударов и рентгеновских лучей.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
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Позволяет снимает видео 4К, а так же Full HD 1080p. В карту памяти встроена программа для устранения и коррекции ошибок. Есть защита от попадания воды, ударов и рентгеновских лучей.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Карта памяти SD Delkin 64GB Advantage UHS-I SDXC (DDSDW63364GB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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