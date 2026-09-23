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Карта памяти micro SDXC 64Gb SmartBuy Pro UHS-I U3 + ADP (90/70 Mb/s) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти micro SDXC 64Gb SmartBuy Pro UHS-I U3 + ADP (90/70 Mb/s)

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Карта памяти micro SDXC 64Gb SmartBuy Pro UHS-I U3 + ADP (90/70 Mb/s) - фото 1
Карта памяти micro SDXC 64Gb SmartBuy Pro UHS-I U3 + ADP (90/70 Mb/s) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
  • Карта памяти micro SDXC 64Gb SmartBuy Pro UHS-I U3 + ADP (90/70 Mb/s) - фото 1
  • Карта памяти micro SDXC 64Gb SmartBuy Pro UHS-I U3 + ADP (90/70 Mb/s) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 479418
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Карта памяти micro SDXC 64Gb SmartBuy Pro UHS-I U3 + ADP (90/70 Mb/s)
1 410 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Micro
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
5

Описание товара Карта памяти micro SDXC 64Gb SmartBuy Pro UHS-I U3 + ADP (90/70 Mb/s)

Smartbuy micro SDXC Professional, 64GB Class 10 - универсальный носитель информации на основе технологии флэш-памяти для наиболее требовательных пользователей. Карта памяти Smartbuy micro SDXC Professional может использоваться в цифровых фотоаппаратах, видеокамерах, телефонах, коммуникаторах, персональных компьютерах и других электронных устройствах, где требуется высокая скорость передачи данных и высокая надежность.

Отзывы о товаре Карта памяти micro SDXC 64Gb SmartBuy Pro UHS-I U3 + ADP (90/70 Mb/s)




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Характеристики
Бренд
Micro
Тип товара
Карта памяти
Описание
Smartbuy micro SDXC Professional, 64GB Class 10 - универсальный носитель информации на основе технологии флэш-памяти для наиболее требовательных пользователей. Карта памяти Smartbuy micro SDXC Professional может использоваться в цифровых фотоаппаратах, видеокамерах, телефонах, коммуникаторах, персональных компьютерах и других электронных устройствах, где требуется высокая скорость передачи данных и высокая надежность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти micro SDXC 64Gb SmartBuy Pro UHS-I U3 + ADP (90/70 Mb/s) – стоимость товара 1410 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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