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Карта памяти SD Delkin 64GB BLACK UHS-I SDXC купить с доставкой в Москве
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Карта памяти SD Delkin 64GB BLACK UHS-I SDXC

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Карта памяти SD Delkin 64GB BLACK UHS-I SDXC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654096
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Характеристики

Бренд
Delkin
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти SD Delkin 64GB BLACK UHS-I SDXC

Карта памяти Delkin Devices Black SDXC 64GB UHS-I, R/W 90/90 МБ/с - карта памяти UHS-I SDXC емкостью 64 ГБ BLACK от Delkin Devices сочетает в себе промышленную прочность и надежность с высокой производительностью и предназначена для цифровых зеркальных фотокамер и продвинутых видеокамер, которым требуется более высокая скорость для сложных режимов съемки. Она хорошо подходит для фотосъемки в формате raw и JPEG, а также для видеосъемки в 4K, 3D и Full HD с высокой частотой кадров. Вы сможете достичь максимальной скорости чтения до 90 МБ /с и максимальной скорости записи до 90 МБ /с. Благодаря классу скорости V30 минимальная скорость записи гарантированно не упадет ниже 30 МБ/с.

Отзывы о товаре Карта памяти SD Delkin 64GB BLACK UHS-I SDXC




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Характеристики
Бренд
Delkin
Тип товара
Карта памяти
Описание
Карта памяти Delkin Devices Black SDXC 64GB UHS-I, R/W 90/90 МБ/с - карта памяти UHS-I SDXC емкостью 64 ГБ BLACK от Delkin Devices сочетает в себе промышленную прочность и надежность с высокой производительностью и предназначена для цифровых зеркальных фотокамер и продвинутых видеокамер, которым требуется более высокая скорость для сложных режимов съемки. Она хорошо подходит для фотосъемки в формате raw и JPEG, а также для видеосъемки в 4K, 3D и Full HD с высокой частотой кадров. Вы сможете достичь максимальной скорости чтения до 90 МБ /с и максимальной скорости записи до 90 МБ /с. Благодаря классу скорости V30 минимальная скорость записи гарантированно не упадет ниже 30 МБ/с.
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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