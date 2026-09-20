Карта памяти SD Delkin 64GB BLACK UHS-I SDXC
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Карта памяти SD Delkin 64GB BLACK UHS-I SDXC
Карта памяти Delkin Devices Black SDXC 64GB UHS-I, R/W 90/90 МБ/с - карта памяти UHS-I SDXC емкостью 64 ГБ BLACK от Delkin Devices сочетает в себе промышленную прочность и надежность с высокой производительностью и предназначена для цифровых зеркальных фотокамер и продвинутых видеокамер, которым требуется более высокая скорость для сложных режимов съемки. Она хорошо подходит для фотосъемки в формате raw и JPEG, а также для видеосъемки в 4K, 3D и Full HD с высокой частотой кадров. Вы сможете достичь максимальной скорости чтения до 90 МБ /с и максимальной скорости записи до 90 МБ /с. Благодаря классу скорости V30 минимальная скорость записи гарантированно не упадет ниже 30 МБ/с.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 190 руб.1048 руб. в СплитКарта памяти SmartBuy Micro SDXC Advanced Series 256Gb UHS-I U3 ...
-
В наличииЦена 4 240 руб.1060 руб. в СплитКарта памяти SanDisk Extreme Pro microSD UHS I Card 128GB SDSQXC...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитКарта памяти Transcend SDXC UHS-I Card 64GB Class10, 600X
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитКарта памяти Transcend 128GB UHS-I U3 microSD with Adapter MLC
-
В наличииЦена 4 670 руб.1168 руб. в СплитКарта памяти Transcend JetDrive Lite 130 128Gb для Apple MacBook...
-
В наличииЦена 5 000 руб.1250 руб. в СплитКарта памяти SmartBuy micro SDXC 256Gb Pro UHS-I U3 + ADP (90/70...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитКарта памяти micro SDXC 256Gb Silicon Power Superior UHS-I U3 V3...
-
В наличииЦена 5 300 руб.1325 руб. в СплитКарта памяти Kingston Canvas Select Plus SDXC UHS-I U3 256 ГБ SD...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитКарта Памяти CF 64Gb Transcend 800X (120/40 Mb/s)
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитКарта памяти Netac microSDHC P500 Pro 256GB (NT02P500PRO-256G-R)...
-
В наличииЦена 6 070 руб.1518 руб. в СплитКарта памяти Transcend 256Gb TS256GJDL130
-
В наличииЦена 6 590 руб.1648 руб. в СплитКарта памяти Kingston microSDHC 8Gb Class10 Kingston (SDCIT2/8GB...
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Отзывы о товаре Карта памяти SD Delkin 64GB BLACK UHS-I SDXC