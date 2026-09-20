Top.Mail.Ru
Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 512GB 100MB/s SDSQUNR-512G-GN3MN купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 512GB 100MB/s SDSQUNR-512G-GN3MN

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 512GB 100MB/s SDSQUNR-512G-GN3MN - фото 1
Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 512GB 100MB/s SDSQUNR-512G-GN3MN - фото 2
Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 512GB 100MB/s SDSQUNR-512G-GN3MN - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
512 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
10
  • Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 512GB 100MB/s SDSQUNR-512G-GN3MN - фото 1
  • Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 512GB 100MB/s SDSQUNR-512G-GN3MN - фото 2
  • Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 512GB 100MB/s SDSQUNR-512G-GN3MN - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657681
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
512 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 512GB 100MB/s SDSQUNR-512G-GN3MN

Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 512GB 100MB/s SDSQUNR-512G-GN3MN является надежным запоминающим устройством для расширения внутреннего хранилища в смартфоне, камере и прочих устройствах с поддержкой карт стандарта microSDXC. Высокий уровень производительности обеспечивается благодаря скорости чтения в пределах 100 Мбайт/с. Данная карта обладает емкостью 512 ГБ, поэтому предоставляет возможность размещения довольно большого количества различного мультимедийного контента. К преимуществам SanDisk Ultra относится повышенная стойкость к повреждениям и внешним воздействиям.

Отзывы о товаре Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 512GB 100MB/s SDSQUNR-512G-GN3MN




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
512 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
10
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 512GB 100MB/s SDSQUNR-512G-GN3MN является надежным запоминающим устройством для расширения внутреннего хранилища в смартфоне, камере и прочих устройствах с поддержкой карт стандарта microSDXC. Высокий уровень производительности обеспечивается благодаря скорости чтения в пределах 100 Мбайт/с. Данная карта обладает емкостью 512 ГБ, поэтому предоставляет возможность размещения довольно большого количества различного мультимедийного контента. К преимуществам SanDisk Ultra относится повышенная стойкость к повреждениям и внешним воздействиям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 512GB 100MB/s SDSQUNR-512G-GN3MN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...