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Карта памяти A-Data Micro SDXC 128GB (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти A-Data Micro SDXC 128GB (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1)

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Карта памяти A-Data Micro SDXC 128GB (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 690 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 505711
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Карта памяти A-Data Micro SDXC 128GB (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1)
6 690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
11

Описание товара Карта памяти A-Data Micro SDXC 128GB (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1)

Характеризуется высокой скоростью чтения данных, благодаря чему процесс передачи файлов на ПК или ноутбук займет у вас считанные минуты. Данный аксессуар подойдет для хранения множества снимков, музыки и иных файлов.

Отзывы о товаре Карта памяти A-Data Micro SDXC 128GB (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Страна производитель
Китай
Описание
Характеризуется высокой скоростью чтения данных, благодаря чему процесс передачи файлов на ПК или ноутбук займет у вас считанные минуты. Данный аксессуар подойдет для хранения множества снимков, музыки и иных файлов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти A-Data Micro SDXC 128GB (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6690 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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