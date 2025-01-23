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Карта памяти Transcend 64GB UHS-I U3 SD card купить с доставкой в Москве
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Карта памяти Transcend 64GB UHS-I U3 SD card

1 Отзывы
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Карта памяти Transcend 64GB UHS-I U3 SD card
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
95
Скорость записи
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217045
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
95
Скорость записи
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
18

Описание товара Карта памяти Transcend 64GB UHS-I U3 SD card

Хотите освободить память вашего мобильного устройства, запуская приложения с карты памяти? Карты памяти Transcend 300S — это правильный выбор! Эти носители соответствуют требованиям самого последнего класса скорости и демонстрируют превосходные показатели при выполнении случайного чтения и записи. Они идеально подходят для считывания небольших фрагментов данных и ускорения запуска приложений.



Теги товара: SDXC, для фотоаппарата

Отзывы о товаре Карта памяти Transcend 64GB UHS-I U3 SD card

Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Борис ..

Достоинства:


Комментарий:
Работает. 4К на видеокамере прокачивает.



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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
95
Скорость записи
45
Страна производитель
Китай
Описание
Хотите освободить память вашего мобильного устройства, запуская приложения с карты памяти? Карты памяти Transcend 300S — это правильный выбор! Эти носители соответствуют требованиям самого последнего класса скорости и демонстрируют превосходные показатели при выполнении случайного чтения и записи. Они идеально подходят для считывания небольших фрагментов данных и ускорения запуска приложений.


Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Борис ..

Достоинства:


Комментарий:
Работает. 4К на видеокамере прокачивает.


Карта памяти Transcend 64GB UHS-I U3 SD card - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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