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Карта памяти Kingston microSDXC 128Gb Class10 SDCS2/128GBSP w/o adapter купить с доставкой в Москве
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Карта памяти Kingston microSDXC 128Gb Class10 SDCS2/128GBSP w/o adapter

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Карта памяти Kingston microSDXC 128Gb Class10 SDCS2/128GBSP w/o adapter - фото 1
Карта памяти Kingston microSDXC 128Gb Class10 SDCS2/128GBSP w/o adapter - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
61.35
  • Карта памяти Kingston microSDXC 128Gb Class10 SDCS2/128GBSP w/o adapter - фото 1
  • Карта памяти Kingston microSDXC 128Gb Class10 SDCS2/128GBSP w/o adapter - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 379004
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
61.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
60

Описание товара Карта памяти Kingston microSDXC 128Gb Class10 SDCS2/128GBSP w/o adapter

Карта памяти Kingston Canvas Select Plus ? миниатюрная карта, обладающая производительностью класса A1, что делает ее идеальным приспособлением для использования в компьютерных устройствах, видео- и фотоаппаратуре. Объем карты microSDHC достигает 128 Гб, что позволит записывать на нее достаточно много цифровой информации. Модель поддерживает совместимость с устройствами, функционирующими на Android. Kingston Canvas Select Plus поддерживает скорость чтения 100 Мбайт/сек, что обеспечивает более скоростную загрузку приложений. Модель отличается высокой прочностью, скоростью и производительностью, что позволяет использовать ее для обработки фотографий, имеющих высокое разрешение, а также для редактирования и съемки видео в Full HD. Изделие соответствует скоростному классу Class 10, UHS-I (U1) и поддерживает систему хранения файлов exFAT, благодаря чему достигается надежное хранение цифровой информации. Рабочая температура карты колеблется от -20° до +85°.

Отзывы о товаре Карта памяти Kingston microSDXC 128Gb Class10 SDCS2/128GBSP w/o adapter




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
61.35
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти Kingston Canvas Select Plus ? миниатюрная карта, обладающая производительностью класса A1, что делает ее идеальным приспособлением для использования в компьютерных устройствах, видео- и фотоаппаратуре. Объем карты microSDHC достигает 128 Гб, что позволит записывать на нее достаточно много цифровой информации. Модель поддерживает совместимость с устройствами, функционирующими на Android. Kingston Canvas Select Plus поддерживает скорость чтения 100 Мбайт/сек, что обеспечивает более скоростную загрузку приложений. Модель отличается высокой прочностью, скоростью и производительностью, что позволяет использовать ее для обработки фотографий, имеющих высокое разрешение, а также для редактирования и съемки видео в Full HD. Изделие соответствует скоростному классу Class 10, UHS-I (U1) и поддерживает систему хранения файлов exFAT, благодаря чему достигается надежное хранение цифровой информации. Рабочая температура карты колеблется от -20° до +85°.
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