Карта памяти Kingston microSDXC 128Gb Class10 SDCS2/128GBSP w/o adapter
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Характеристики
Описание товара Карта памяти Kingston microSDXC 128Gb Class10 SDCS2/128GBSP w/o adapter
Карта памяти Kingston Canvas Select Plus ? миниатюрная карта, обладающая производительностью класса A1, что делает ее идеальным приспособлением для использования в компьютерных устройствах, видео- и фотоаппаратуре. Объем карты microSDHC достигает 128 Гб, что позволит записывать на нее достаточно много цифровой информации. Модель поддерживает совместимость с устройствами, функционирующими на Android. Kingston Canvas Select Plus поддерживает скорость чтения 100 Мбайт/сек, что обеспечивает более скоростную загрузку приложений. Модель отличается высокой прочностью, скоростью и производительностью, что позволяет использовать ее для обработки фотографий, имеющих высокое разрешение, а также для редактирования и съемки видео в Full HD. Изделие соответствует скоростному классу Class 10, UHS-I (U1) и поддерживает систему хранения файлов exFAT, благодаря чему достигается надежное хранение цифровой информации. Рабочая температура карты колеблется от -20° до +85°.
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