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Карта памяти Adata micro SDHC 32Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти Adata micro SDHC 32Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s)

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Карта Памяти micro SDHC 32Gb Adata Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s) - фото 1
Карта памяти Adata micro SDHC 32Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
  • Карта Памяти micro SDHC 32Gb Adata Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s) - фото 1
  • Карта памяти Adata micro SDHC 32Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 230239
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
17

Описание товара Карта памяти Adata micro SDHC 32Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s)

Карты памяти Premier microSDXC/SDHC UHS-I класса 10 обеспечивают скорость чтения до 100 МБ в секунду для быстрой передачи файлов. Карты памяти Premier microSDXC/SDHC UHS-I относятся к классу 10 по характеристикам быстродействия и обеспечивают бесперебойную высококачественную запись видеозаписей с разрешением Full HD на смартфонах и планшетных ПК. Они также соответствуют стандарту А1 для ускоренного и бесперебойного выполнения приложений. Благодаря соответствию стандарту V10 (Video Speed Class), они способны записывать видео со скоростью до 10 МБ в секунду. Доступные в версиях от 16 до 256 ГБ и имеющие надежную многоточечную защиту, карты памяти Premier microSDXC/SDHC UHS-I дают возможность любителям мобильных устройств с легкостью записывать и публиковать потрясающие события!

Отзывы о товаре Карта памяти Adata micro SDHC 32Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Карта памяти
Описание
Карты памяти Premier microSDXC/SDHC UHS-I класса 10 обеспечивают скорость чтения до 100 МБ в секунду для быстрой передачи файлов. Карты памяти Premier microSDXC/SDHC UHS-I относятся к классу 10 по характеристикам быстродействия и обеспечивают бесперебойную высококачественную запись видеозаписей с разрешением Full HD на смартфонах и планшетных ПК. Они также соответствуют стандарту А1 для ускоренного и бесперебойного выполнения приложений. Благодаря соответствию стандарту V10 (Video Speed Class), они способны записывать видео со скоростью до 10 МБ в секунду. Доступные в версиях от 16 до 256 ГБ и имеющие надежную многоточечную защиту, карты памяти Premier microSDXC/SDHC UHS-I дают возможность любителям мобильных устройств с легкостью записывать и публиковать потрясающие события!
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Отзывы


Карта памяти Adata micro SDHC 32Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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