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Карта памяти Transcend micro SDXC 128Gb 300S UHS-I U3 V30 A1 (90/45 Mb/s) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти Transcend micro SDXC 128Gb 300S UHS-I U3 V30 A1 (90/45 Mb/s)

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Карта памяти Transcend micro SDXC 128Gb 300S UHS-I U3 V30 A1 (90/45 Mb/s)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
90
Скорость записи
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 230306
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
90
Скорость записи
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
34

Описание товара Карта памяти Transcend micro SDXC 128Gb 300S UHS-I U3 V30 A1 (90/45 Mb/s)

Хотите освободить память вашего мобильного устройства, запуская приложения с карты памяти? Карты памяти Transcend microSDXC/SDHC 300S — это правильный выбор! Эти носители соответствуют требованиям самого последнего класса скорости и демонстрируют превосходные показатели при выполнении случайного чтения и записи. Они идеально подходят для считывания небольших фрагментов данных и ускорения запуска приложений.

Отзывы о товаре Карта памяти Transcend micro SDXC 128Gb 300S UHS-I U3 V30 A1 (90/45 Mb/s)




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
90
Скорость записи
45
Страна производитель
Китай
Описание
Хотите освободить память вашего мобильного устройства, запуская приложения с карты памяти? Карты памяти Transcend microSDXC/SDHC 300S — это правильный выбор! Эти носители соответствуют требованиям самого последнего класса скорости и демонстрируют превосходные показатели при выполнении случайного чтения и записи. Они идеально подходят для считывания небольших фрагментов данных и ускорения запуска приложений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти Transcend micro SDXC 128Gb 300S UHS-I U3 V30 A1 (90/45 Mb/s) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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