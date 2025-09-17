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Карта памяти Netac MicroSD P500 Extreme Pro 128GB (NT02P500PRO-128G-S) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти Netac MicroSD P500 Extreme Pro 128GB (NT02P500PRO-128G-S)

25 Отзывы
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Карта памяти Netac MicroSD P500 Extreme Pro 128GB (NT02P500PRO-128G-S)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 508836
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Карта памяти Netac MicroSD P500 Extreme Pro 128GB (NT02P500PRO-128G-S)
2 420 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
90

Описание товара Карта памяти Netac MicroSD P500 Extreme Pro 128GB (NT02P500PRO-128G-S)

Netac P500 — оптимальный вариант для мобильных устройств: смартфоны, планшетные компьютеры, квадрокоптеры, экшн камеры и т.д. Скорость записи позволяет использовать ее для серийной съемки и записи видео формата FullHD. Качество и контроль на производстве гарантируют устойчивость карты к высоким/низким температурам, рентгеновскому излучению, высокую производительность и стойкость к ударам.

Отзывы о товаре Карта памяти Netac MicroSD P500 Extreme Pro 128GB (NT02P500PRO-128G-S)

Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Илья Б.

Достоинства:


Комментарий:
нормально работает, у меня через кард ридер usb 2 упирается в 30 Мбит, реальную скорость надо проверять на кардридере с usb 3
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Артурян

Достоинства:


Комментарий:
Рабочая, все хорошо. Планшет Xiaomi Mi Pad 4 подружился с ней.
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Второй месяц стоит в видеорегистратора, полёт нормальный
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Карта памяти ориганал,немного подвисала сначала при передаче больших файлов,сейчас все нормально,по скорости чуть быстрее чем старая карта памяти digma v30 на 64 Гб.
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Денис

Достоинства:


Комментарий:
163 Мб/ закачивание, и мгновение скачивание за секунду 1Гб. Ошеломительная скорость. Надеюсь, прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Роман Л.

Достоинства:


Комментарий:
Карту вставил в купольную камеру виэдеонаблюдения. Вместо 128ГБ — 114!!! 14 гигов потерялись у производителя. Отформатировал, и тоже самое. За это снял звезду. Мне не критично, лишь бы работала и не гикнула! Через пару недель дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
при воспроизведении при перемотке тормозит безбожно.
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Ислам Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая флешка за свою низкую стоимость, соответствует заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Ившин Антон

Достоинства:


Комментарий:
как всегда супер, много слышал о них, и не ошиблись, на 2 камеры купил все читает, до этого видео глючит, сейчас взял на регистратор в машину все четко, ставил другие пишет не поддерживает типа качество, а тут ещё и скидка и бонусы, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Азамшох У.

Достоинства:


Комментарий:
один день работал на второй день регистратор не видит карту памяти
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличная микро SD карта. Покупал для нинтендо Swith, игры скидывают быстро
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Дмитрий Ц.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая карта скорость пойдет, для регистратора самое то что нужно. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Владислав П.

Достоинства:


Комментарий:
для камеры видеонаблюдения подошла, работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
заказываю второй раз уже на регистратор в экшен камере себя показывает достойно
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
assa

Достоинства:


Комментарий:
На 4 Гигабайта меньше заявленной ёмкости. Должно быть 119 отформатированных гигов, а не 115.
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2025
Руслан М.

Достоинства:


Комментарий:
товар отличного качества,купил для Нинтендо свитч идеально работает.
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
Попался брак: работает некоторое время и не распознается, при чём не всегда. HDD Viktoria не показывает проблем, но когда форматируешь, происходит ошибка. И не важно, какой формат. Сдал без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Дмитрий. Д.

Достоинства:


Комментарий:
Впечатления очень хорошие. Получил почти сразу проверил на регистраторе. Всё видит, всё записывает, из 128 видит 120. Пока всё очень радует, и надеюсь что так и останется. Отправлено быстро, пришло в срок. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Пришло очень быстро, упаковано никак. просто заводская упаковка. Флешку приобретал для TRIMUI Smart Pro, 55гб залетели за час учитывая что, распаковка была через архив. Думаю что это вполне не плохой результат. В общем я доволен. Покупаю уже вторую флешку от этого производителя, всё отлично. Продавцу большое спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2025
Андрей У.

Достоинства:


Комментарий:
Купил карту памяти для смартфона. Отформатировал, вставил, всё прекрасно работает.
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2025
Раф р.

Достоинства:


Комментарий:
флешка рабочая насчёт скорости записи и чтения не знаю поставил на свитч лаит пока что работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Ну отвратительное получается впечатление. Вместо 128гб прислали 64! Да я ещё затупил, сперва вскрыл, а только после дошло, что прислали мне не то что я хотел. А я что б камера у меня две недели писала пока меня нет, а не 6 дней. Так что больше одной звезды я поставить не могу.. После придётся ещё одну заказать, но понятно, что не туточки..
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2025
Илья И.

Достоинства:


Комментарий:
Карточка хорошая. Скорости заявленные держит. Цена/качество, на высоком уровне.
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает нормально. На сколько хватит покажет время
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая флешка, совпадает заявленным параметрам, отлично работает в видеорегистраторе!



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
100
Страна производитель
Китай
Описание
Netac P500 — оптимальный вариант для мобильных устройств: смартфоны, планшетные компьютеры, квадрокоптеры, экшн камеры и т.д. Скорость записи позволяет использовать ее для серийной съемки и записи видео формата FullHD. Качество и контроль на производстве гарантируют устойчивость карты к высоким/низким температурам, рентгеновскому излучению, высокую производительность и стойкость к ударам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Илья Б.

Достоинства:


Комментарий:
нормально работает, у меня через кард ридер usb 2 упирается в 30 Мбит, реальную скорость надо проверять на кардридере с usb 3
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Артурян

Достоинства:


Комментарий:
Рабочая, все хорошо. Планшет Xiaomi Mi Pad 4 подружился с ней.
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Второй месяц стоит в видеорегистратора, полёт нормальный
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Карта памяти ориганал,немного подвисала сначала при передаче больших файлов,сейчас все нормально,по скорости чуть быстрее чем старая карта памяти digma v30 на 64 Гб.
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Денис

Достоинства:


Комментарий:
163 Мб/ закачивание, и мгновение скачивание за секунду 1Гб. Ошеломительная скорость. Надеюсь, прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Роман Л.

Достоинства:


Комментарий:
Карту вставил в купольную камеру виэдеонаблюдения. Вместо 128ГБ — 114!!! 14 гигов потерялись у производителя. Отформатировал, и тоже самое. За это снял звезду. Мне не критично, лишь бы работала и не гикнула! Через пару недель дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
при воспроизведении при перемотке тормозит безбожно.
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Ислам Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая флешка за свою низкую стоимость, соответствует заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Ившин Антон

Достоинства:


Комментарий:
как всегда супер, много слышал о них, и не ошиблись, на 2 камеры купил все читает, до этого видео глючит, сейчас взял на регистратор в машину все четко, ставил другие пишет не поддерживает типа качество, а тут ещё и скидка и бонусы, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Азамшох У.

Достоинства:


Комментарий:
один день работал на второй день регистратор не видит карту памяти
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличная микро SD карта. Покупал для нинтендо Swith, игры скидывают быстро
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Дмитрий Ц.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая карта скорость пойдет, для регистратора самое то что нужно. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Владислав П.

Достоинства:


Комментарий:
для камеры видеонаблюдения подошла, работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
заказываю второй раз уже на регистратор в экшен камере себя показывает достойно
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
assa

Достоинства:


Комментарий:
На 4 Гигабайта меньше заявленной ёмкости. Должно быть 119 отформатированных гигов, а не 115.
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2025
Руслан М.

Достоинства:


Комментарий:
товар отличного качества,купил для Нинтендо свитч идеально работает.
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
Попался брак: работает некоторое время и не распознается, при чём не всегда. HDD Viktoria не показывает проблем, но когда форматируешь, происходит ошибка. И не важно, какой формат. Сдал без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Дмитрий. Д.

Достоинства:


Комментарий:
Впечатления очень хорошие. Получил почти сразу проверил на регистраторе. Всё видит, всё записывает, из 128 видит 120. Пока всё очень радует, и надеюсь что так и останется. Отправлено быстро, пришло в срок. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Пришло очень быстро, упаковано никак. просто заводская упаковка. Флешку приобретал для TRIMUI Smart Pro, 55гб залетели за час учитывая что, распаковка была через архив. Думаю что это вполне не плохой результат. В общем я доволен. Покупаю уже вторую флешку от этого производителя, всё отлично. Продавцу большое спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2025
Андрей У.

Достоинства:


Комментарий:
Купил карту памяти для смартфона. Отформатировал, вставил, всё прекрасно работает.
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2025
Раф р.

Достоинства:


Комментарий:
флешка рабочая насчёт скорости записи и чтения не знаю поставил на свитч лаит пока что работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Ну отвратительное получается впечатление. Вместо 128гб прислали 64! Да я ещё затупил, сперва вскрыл, а только после дошло, что прислали мне не то что я хотел. А я что б камера у меня две недели писала пока меня нет, а не 6 дней. Так что больше одной звезды я поставить не могу.. После придётся ещё одну заказать, но понятно, что не туточки..
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2025
Илья И.

Достоинства:


Комментарий:
Карточка хорошая. Скорости заявленные держит. Цена/качество, на высоком уровне.
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает нормально. На сколько хватит покажет время
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая флешка, совпадает заявленным параметрам, отлично работает в видеорегистраторе!


Карта памяти Netac MicroSD P500 Extreme Pro 128GB (NT02P500PRO-128G-S) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2420 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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