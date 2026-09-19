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Карта памяти SmartBuy MicroSD 32Gb Class 10 Pro UHS-I U3 SB32GBSDCL10U3L-01 + adapter купить с доставкой в Москве
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Карта памяти SmartBuy MicroSD 32Gb Class 10 Pro UHS-I U3 SB32GBSDCL10U3L-01 + adapter

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Карта памяти SmartBuy MicroSD 32Gb Class 10 Pro UHS-I U3 SB32GBSDCL10U3L-01 + adapter
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карты памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 494596
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Карта памяти SmartBuy MicroSD 32Gb Class 10 Pro UHS-I U3 SB32GBSDCL10U3L-01 + adapter
960 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Карты памяти
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
5

Описание товара Карта памяти SmartBuy MicroSD 32Gb Class 10 Pro UHS-I U3 SB32GBSDCL10U3L-01 + adapter

Использовать карту памяти в качестве носителя информации можно, если вы владеете совместимым смартфоном, планшетом, мобильным телефоном, фотоаппаратом, видеорегистратором или другой техникой, которая допускает установку карт памяти форм-фактора microSD. Объема этой карты памяти хватит для хранения значительного количества данных, поэтому модель можно эксплуатировать даже в роли средства резервного копирования.

Отзывы о товаре Карта памяти SmartBuy MicroSD 32Gb Class 10 Pro UHS-I U3 SB32GBSDCL10U3L-01 + adapter




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Карты памяти
Описание
Использовать карту памяти в качестве носителя информации можно, если вы владеете совместимым смартфоном, планшетом, мобильным телефоном, фотоаппаратом, видеорегистратором или другой техникой, которая допускает установку карт памяти форм-фактора microSD. Объема этой карты памяти хватит для хранения значительного количества данных, поэтому модель можно эксплуатировать даже в роли средства резервного копирования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти SmartBuy MicroSD 32Gb Class 10 Pro UHS-I U3 SB32GBSDCL10U3L-01 + adapter - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 960 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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