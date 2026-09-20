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Карта памяти microSD Delkin 256GB Hyperspeed UHS-I SDXC microSD c SD адаптером купить с доставкой в Москве
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Карта памяти microSD Delkin 256GB Hyperspeed UHS-I SDXC microSD c SD адаптером

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Карта памяти microSD Delkin 256GB Hyperspeed UHS-I SDXC microSD c SD адаптером
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654089
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Характеристики

Бренд
Delkin
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти microSD Delkin 256GB Hyperspeed UHS-I SDXC microSD c SD адаптером

Карта памяти Delkin Devices 256 ГБ Hyperspeed UHS-I SDXC с адаптером SD оптимизирована для экшн-камер, дронов, GPS-устройств, эхолотов и других мобильных устройств. Благодаря емкости в 1 ТБ на ней достаточно места для хранения ваших данных. Благодаря шине UHS-I она обеспечивает впечатляющую скорость чтения - до 100 МБ / с и записи - до 75 МБ / с. Карта имеет класс скорости видео V30 и рейтинг U3, обеспечивая минимальную скорость записи 30 МБ / с. Эта карта памяти Delkin Devices 256 ГБ Hyperspeed UHS-I SDXC позволяет пользователям снимать высококачественное видео в форматах 4K, Full HD, HDR и HFR, а также фотографии в формате raw и JPEG, быстрые кадры, замедленную съемку и многое другое.

Отзывы о товаре Карта памяти microSD Delkin 256GB Hyperspeed UHS-I SDXC microSD c SD адаптером




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Характеристики
Бренд
Delkin
Тип товара
Карта памяти
Описание
Карта памяти Delkin Devices 256 ГБ Hyperspeed UHS-I SDXC с адаптером SD оптимизирована для экшн-камер, дронов, GPS-устройств, эхолотов и других мобильных устройств. Благодаря емкости в 1 ТБ на ней достаточно места для хранения ваших данных. Благодаря шине UHS-I она обеспечивает впечатляющую скорость чтения - до 100 МБ / с и записи - до 75 МБ / с. Карта имеет класс скорости видео V30 и рейтинг U3, обеспечивая минимальную скорость записи 30 МБ / с. Эта карта памяти Delkin Devices 256 ГБ Hyperspeed UHS-I SDXC позволяет пользователям снимать высококачественное видео в форматах 4K, Full HD, HDR и HFR, а также фотографии в формате raw и JPEG, быстрые кадры, замедленную съемку и многое другое.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти microSD Delkin 256GB Hyperspeed UHS-I SDXC microSD c SD адаптером - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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