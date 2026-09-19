Карта памяти micro SDXC 256Gb Silicon Power Superior UHS-I U3 V30 A2 + ADP (100/80 Mb/s)
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Характеристики
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб.
В наличии
Код товара: 492295
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5 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
12
Описание товара Карта памяти micro SDXC 256Gb Silicon Power Superior UHS-I U3 V30 A2 + ADP (100/80 Mb/s)
Использовать карту памяти в качестве носителя информации можно, если вы владеете совместимым смартфоном, планшетом, мобильным телефоном, фотоаппаратом, видеорегистратором или другой техникой, которая допускает установку карт памяти форм-фактора microSD. Объема этой карты памяти хватит для хранения значительного количества данных, поэтому модель можно эксплуатировать даже в роли средства резервного копирования.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: microSD, для смартфона, для фотоаппарата
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Бренд
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
80
Страна производитель
Китай
Использовать карту памяти в качестве носителя информации можно, если вы владеете совместимым смартфоном, планшетом, мобильным телефоном, фотоаппаратом, видеорегистратором или другой техникой, которая допускает установку карт памяти форм-фактора microSD. Объема этой карты памяти хватит для хранения значительного количества данных, поэтому модель можно эксплуатировать даже в роли средства резервного копирования.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Карта памяти micro SDXC 256Gb Silicon Power Superior UHS-I U3 V30 A2 + ADP (100/80 Mb/s) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5210 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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