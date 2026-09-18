Карта памяти Transcend 512Gb 300S SDXC UHS-I U3 V30 (95/45 MB/s)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
512 Гб
Скорость чтения
95
Скорость записи
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 230345
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
512 Гб
Скорость чтения
95
Скорость записи
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
14
Описание товара Карта памяти Transcend 512Gb 300S SDXC UHS-I U3 V30 (95/45 MB/s)
Карты памяти Transcend SDXC/SDHC 300S отличаются высокой производительностью и емкостью, и позволят полностью раскрыть потенциал цифровых фото- и видеокамер, поддерживающих стандарт UHS-I. Помимо чрезвычайно высоких скоростей передачи данных, карты памяти соответствуют стандарту UHS Video Speed Class 30 (V30), что позволяет записывать на них видео в формате 4K, не опасаясь нежелательных пауз и задержек в работе.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
512 Гб
Скорость чтения
95
Скорость записи
45
Страна производитель
Китай
Карты памяти Transcend SDXC/SDHC 300S отличаются высокой производительностью и емкостью, и позволят полностью раскрыть потенциал цифровых фото- и видеокамер, поддерживающих стандарт UHS-I. Помимо чрезвычайно высоких скоростей передачи данных, карты памяти соответствуют стандарту UHS Video Speed Class 30 (V30), что позволяет записывать на них видео в формате 4K, не опасаясь нежелательных пауз и задержек в работе.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
Карта памяти Transcend 512Gb 300S SDXC UHS-I U3 V30 (95/45 MB/s) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Карта памяти Transcend 512Gb 300S SDXC UHS-I U3 V30 (95/45 MB/s)