Карта памяти SanDisk SDXC 256GB UHS-I (SDSDUNC-256G-GN6IN)
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Характеристики
Описание товара Карта памяти SanDisk SDXC 256GB UHS-I (SDSDUNC-256G-GN6IN)
Карта памяти SanDisk Ultra SDXC 256 ГБ: качество и производительность Снимайте более качественные фото и видео в формате Full HD компактными фотоаппаратами и камерами среднего ценового сегмента. Сверхвысокая скорость передачи данных до 150 Мб/с сокращает время переноса изображений и видео с карты на компьютер. Благодаря ёмкости до 256 ГБ у вас будет достаточно пространства для хранения огромного количества фотографий и часов видео с разрешением Full HD. Карты SanDisk Ultra SD обеспечивают высокую скорость и непревзойдённое быстродействие при записи видео, чтобы вы успели запечатлеть все важные события. Прочный дизайн для использования в экстремальных условиях: карты SanDisk Ultra UHS-I являются противоударными, термостойкими, водонепроницаемыми и защищёнными от рентгеновского излучения. Доказательство надёжной работы: карты памяти SanDisk SD и microSD способны выдерживать некоторые или все из следующих условий: водонепроницаемость, защита от перегрева, защита от ударов и вибрации, защита от рентгеновского излучения, защита от магнитов, ударопрочность.
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Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
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Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
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