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Карта памяти Kingston microSDXC 32GB Class 10 UHS-I A1 (SDCE/32GB) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти Kingston microSDXC 32GB Class 10 UHS-I A1 (SDCE/32GB)

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Карта памяти Kingston microSDXC 32GB Class 10 UHS-I A1 (SDCE/32GB) - фото 1
Карта памяти Kingston microSDXC 32GB Class 10 UHS-I A1 (SDCE/32GB) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
  • Карта памяти Kingston microSDXC 32GB Class 10 UHS-I A1 (SDCE/32GB) - фото 1
  • Карта памяти Kingston microSDXC 32GB Class 10 UHS-I A1 (SDCE/32GB) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 303783
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Карта памяти Kingston microSDXC 32GB Class 10 UHS-I A1 (SDCE/32GB)

Карта памяти Kingston High Endurance microSDHC предназначена для установки в устройства с интенсивной записью данных – домашние системы видеонаблюдения, портативные камеры, видеорегистраторы. Объем 32 Гб позволяет хранить достаточно большое количество материала. Карта памяти характеризуется скоростью записи видео FullHD до 30 Мб/с и скоростью чтения до 95 Мб/с. Карта памяти Kingston High Endurance microSDHC, созданная в соответствии со строгими стандартами качества, является надежным хранилищем для различного видеоконтента.

Отзывы о товаре Карта памяти Kingston microSDXC 32GB Class 10 UHS-I A1 (SDCE/32GB)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти Kingston High Endurance microSDHC предназначена для установки в устройства с интенсивной записью данных – домашние системы видеонаблюдения, портативные камеры, видеорегистраторы. Объем 32 Гб позволяет хранить достаточно большое количество материала. Карта памяти характеризуется скоростью записи видео FullHD до 30 Мб/с и скоростью чтения до 95 Мб/с. Карта памяти Kingston High Endurance microSDHC, созданная в соответствии со строгими стандартами качества, является надежным хранилищем для различного видеоконтента.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти Kingston microSDXC 32GB Class 10 UHS-I A1 (SDCE/32GB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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