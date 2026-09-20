Карта памяти microSDHC 8GB Netac P500 ECO (NT02P500ECO-008G-S) (без SD адаптера)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
8 Гб
Скорость чтения
90
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб.
В наличии
Код товара: 653178
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
8 Гб
Скорость чтения
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
11
Описание товара Карта памяти microSDHC 8GB Netac P500 ECO (NT02P500ECO-008G-S) (без SD адаптера)
Карта памяти microSDHC UHS-I U1 NETAC P500 Extreme Pro 8 ГБ, 90 МБ/с, Class 10, NT02P500ECO-008G-S, 1 шт., без адаптера.
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Теги товара: 8 Гб, microSD, microSDHC, для смартфона
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Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
8 Гб
Скорость чтения
90
Страна производитель
Китай
Карта памяти microSDHC UHS-I U1 NETAC P500 Extreme Pro 8 ГБ, 90 МБ/с, Class 10, NT02P500ECO-008G-S, 1 шт., без адаптера.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, class 10, для фотоаппарата
Теги товара: 8 Гб, microSD, microSDHC, для смартфона
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, class 10, для фотоаппарата
Теги товара: 8 Гб, microSD, microSDHC, для смартфона
Карта памяти microSDHC 8GB Netac P500 ECO (NT02P500ECO-008G-S) (без SD адаптера) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 630 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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