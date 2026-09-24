Карта памяти SanDisk SDXC 64GB UHS-I (SDSDUNB-064G-GN6IN)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
140
Скорость записи
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб.
В наличии
Код товара: 650752
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
140
Скорость записи
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
10
Описание товара Карта памяти SanDisk SDXC 64GB UHS-I (SDSDUNB-064G-GN6IN)
Карту памяти SanDisk SDXC 64 ГБ [SDSDUNR-064G-GN6IN] можно использовать с профессиональными и любительскими фотоаппаратами и видеокамерами. Она позволит сохранить в отличном качестве немало интересных кадров и роликов из вашей жизни. За счет того, что модель относится к классу скорости UHS-I, на нее можно записывать файлы с интенсивностью до 80 МБ/с, а «читать» – до 140 МБ/с. Еще одно достоинство карты памяти SanDisk SDXC 64 ГБ [SDSDUNR-064G-GN6IN] – высокая устойчивость к воздействию влаги, ударов и экстремальных погодных условий.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
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Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
140
Скорость записи
80
Страна производитель
Китай
Карту памяти SanDisk SDXC 64 ГБ [SDSDUNR-064G-GN6IN] можно использовать с профессиональными и любительскими фотоаппаратами и видеокамерами. Она позволит сохранить в отличном качестве немало интересных кадров и роликов из вашей жизни. За счет того, что модель относится к классу скорости UHS-I, на нее можно записывать файлы с интенсивностью до 80 МБ/с, а «читать» – до 140 МБ/с. Еще одно достоинство карты памяти SanDisk SDXC 64 ГБ [SDSDUNR-064G-GN6IN] – высокая устойчивость к воздействию влаги, ударов и экстремальных погодных условий.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
Карта памяти SanDisk SDXC 64GB UHS-I (SDSDUNB-064G-GN6IN) - купить по цене 2890 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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