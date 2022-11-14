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Карта памяти Transcend microSD 64GB (TS64GUSD340S) w/ adapter купить с доставкой в Москве
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Карта памяти Transcend microSD 64GB (TS64GUSD340S) w/ adapter

1 Отзывы
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Карта памяти Transcend microSD 64GB (TS64GUSD340S) w/ adapter - фото 1
Карта памяти Transcend microSD 64GB (TS64GUSD340S) w/ adapter - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
160
Скорость записи
125
  • Карта памяти Transcend microSD 64GB (TS64GUSD340S) w/ adapter - фото 1
  • Карта памяти Transcend microSD 64GB (TS64GUSD340S) w/ adapter - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 508841
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
160
Скорость записи
125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Карта памяти Transcend microSD 64GB (TS64GUSD340S) w/ adapter

Карта памяти Transcend microSD 64GB (TS64GUSD340S) w/ adapter

Отзывы о товаре Карта памяти Transcend microSD 64GB (TS64GUSD340S) w/ adapter

14.11.2022
Александр

Достоинства:
Отлично!

Недостатки:
нет

Комментарий:
Всегда пользовался только картами Transcend , даже на фотик снимал видео - только Transcend ! Сейчас другая камера и надо микро сд, камера 4К, как оказалось нужна большая скорость карточки. Решил взять в этом магазине, всё норм, пришло по заявленным срокам, камера приняла карту как родную) Потэстил. Отлично. Это же - Transcend !



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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
160
Скорость записи
125
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти Transcend microSD 64GB (TS64GUSD340S) w/ adapter
Самовывоз
Доставка
Отзывы
14.11.2022
Александр

Достоинства:
Отлично!

Недостатки:
нет

Комментарий:
Всегда пользовался только картами Transcend , даже на фотик снимал видео - только Transcend ! Сейчас другая камера и надо микро сд, камера 4К, как оказалось нужна большая скорость карточки. Решил взять в этом магазине, всё норм, пришло по заявленным срокам, камера приняла карту как родную) Потэстил. Отлично. Это же - Transcend !


Карта памяти Transcend microSD 64GB (TS64GUSD340S) w/ adapter - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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