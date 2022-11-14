Карта памяти Transcend microSD 64GB (TS64GUSD340S) w/ adapter
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
160
Скорость записи
125
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 508841
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
160
Скорость записи
125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
100
Описание товара Карта памяти Transcend microSD 64GB (TS64GUSD340S) w/ adapter
Карта памяти Transcend microSD 64GB (TS64GUSD340S) w/ adapter
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: microSD, для смартфона, для фотоаппарата
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Бренд
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
160
Скорость записи
125
Страна производитель
Китай
Карта памяти Transcend microSD 64GB (TS64GUSD340S) w/ adapter
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Достоинства:
Отлично!
Недостатки:
нет
Комментарий:
Всегда пользовался только картами Transcend , даже на фотик снимал видео - только Transcend ! Сейчас другая камера и надо микро сд, камера 4К, как оказалось нужна большая скорость карточки. Решил взять в этом магазине, всё норм, пришло по заявленным срокам, камера приняла карту как родную) Потэстил. Отлично. Это же - Transcend !
Карта памяти Transcend microSD 64GB (TS64GUSD340S) w/ adapter - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Карта памяти Transcend microSD 64GB (TS64GUSD340S) w/ adapter
Достоинства:
Отлично!
Недостатки:
нет
Комментарий:
Всегда пользовался только картами Transcend , даже на фотик снимал видео - только Transcend ! Сейчас другая камера и надо микро сд, камера 4К, как оказалось нужна большая скорость карточки. Решил взять в этом магазине, всё норм, пришло по заявленным срокам, камера приняла карту как родную) Потэстил. Отлично. Это же - Transcend !