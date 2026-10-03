Карта памяти microSD GoPower 256GB Class10 UHS-I (U3) (00-00025684)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSD
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648602
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSD
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
30
Страна производитель
Китай
Вес, г.
20
Описание товара Карта памяти microSD GoPower 256GB Class10 UHS-I (U3) (00-00025684)
Флэш-карты GoPower 00-00025684 премиальной линейки карт памяти GoPower с высокой скоростью передачи данных и высочайшей надежностью. Предназначены для устройств с интенсивной записью данных, таких как видеорегистраторы и любые системы видеонаблюдения, экшен камеры, смартфоны и др. Производятся на основе премиальных, лучших в отрасли компонентов.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: для фотоаппарата
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитКарта памяти Kingston Canvas 512Gb Select Plus SDXC UHS-I U3 V30...
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитКарта памяти SanDisk Extreme Pro microSD UHS I Card 128GB SDSQXC...
-
В наличииЦена 5 240 руб.1310 руб. в СплитКарта памяти CompactFlash Card 32GB 133X Transcend
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в СплитКарта памяти Netac microSDHC P500 Pro 256GB (NT02P500PRO-256G-R)...
-
В наличииЦена 6 330 руб.1583 руб. в СплитКарта памяти Kingston microSDHC 8Gb Class10 Kingston (SDCIT2/8GB...
-
В наличииЦена 6 620 руб.1655 руб. в СплитКарта памяти A-Data Micro SDXC 128GB (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1)
-
В наличииЦена 9 010 руб.2253 руб. в СплитКарта памяти Netac MicroSDXC P500 Pro 512GB (NT02P500PRO-512G-S)
-
В наличииЦена 9 090 руб.2273 руб. в СплитКарта памяти Netac SDXC 512б Class 10 UHS-I (NT02P500PRO-512G-R)...
-
В наличииЦена 9 280 руб.2320 руб. в СплитКарта памяти A-Data Micro SDXC 256GB (AUSDX256GUI3V30SA2-RA1)
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSD
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
30
Страна производитель
Китай
Флэш-карты GoPower 00-00025684 премиальной линейки карт памяти GoPower с высокой скоростью передачи данных и высочайшей надежностью. Предназначены для устройств с интенсивной записью данных, таких как видеорегистраторы и любые системы видеонаблюдения, экшен камеры, смартфоны и др. Производятся на основе премиальных, лучших в отрасли компонентов.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: для фотоаппарата
Карта памяти microSD GoPower 256GB Class10 UHS-I (U3) (00-00025684) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Карта памяти microSD GoPower 256GB Class10 UHS-I (U3) (00-00025684)