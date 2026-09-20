Карта памяти SanDisk SDXC UHS-I 64GB SDSDUNR-064G-GN3IN
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Характеристики
Тип товара
Формат карты памяти
SDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 513177
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Формат карты памяти
SDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х1
Вес, г.
20
Описание товара Карта памяти SanDisk SDXC UHS-I 64GB SDSDUNR-064G-GN3IN
Снимайте более качественные фотографии и видео с разрешением Full HD3 компактными камерами среднего ценового сегмента. Карты памяти емкостью до 256 ГБ1 для хранения огромного количества фотографий и часов видео обеспечивают скорость передачи данных до 100 МБ/с2 для быстрого переноса материалов на компьютер.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
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Бренд
Тип товара
Формат карты памяти
SDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
80
Страна производитель
Китай
Снимайте более качественные фотографии и видео с разрешением Full HD3 компактными камерами среднего ценового сегмента. Карты памяти емкостью до 256 ГБ1 для хранения огромного количества фотографий и часов видео обеспечивают скорость передачи данных до 100 МБ/с2 для быстрого переноса материалов на компьютер.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
Карта памяти SanDisk SDXC UHS-I 64GB SDSDUNR-064G-GN3IN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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