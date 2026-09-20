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Карта памяти SanDisk SDXC UHS-I 64GB SDSDUNR-064G-GN3IN купить с доставкой в Москве
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Карта памяти SanDisk SDXC UHS-I 64GB SDSDUNR-064G-GN3IN

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Карта памяти SanDisk SDXC UHS-I 64GB SDSDUNR-064G-GN3IN - фото 1
Карта памяти SanDisk SDXC UHS-I 64GB SDSDUNR-064G-GN3IN - фото 2
Карта памяти SanDisk SDXC UHS-I 64GB SDSDUNR-064G-GN3IN - фото 3
Карта памяти SanDisk SDXC UHS-I 64GB SDSDUNR-064G-GN3IN - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Формат карты памяти
SDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
80
  • Карта памяти SanDisk SDXC UHS-I 64GB SDSDUNR-064G-GN3IN - фото 1
  • Карта памяти SanDisk SDXC UHS-I 64GB SDSDUNR-064G-GN3IN - фото 2
  • Карта памяти SanDisk SDXC UHS-I 64GB SDSDUNR-064G-GN3IN - фото 3
  • Карта памяти SanDisk SDXC UHS-I 64GB SDSDUNR-064G-GN3IN - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 513177
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Формат карты памяти
SDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х1
Вес, г.
20

Описание товара Карта памяти SanDisk SDXC UHS-I 64GB SDSDUNR-064G-GN3IN

Снимайте более качественные фотографии и видео с разрешением Full HD3 компактными камерами среднего ценового сегмента. Карты памяти емкостью до 256 ГБ1 для хранения огромного количества фотографий и часов видео обеспечивают скорость передачи данных до 100 МБ/с2 для быстрого переноса материалов на компьютер.



Теги товара: SDXC, для фотоаппарата

Отзывы о товаре Карта памяти SanDisk SDXC UHS-I 64GB SDSDUNR-064G-GN3IN




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Формат карты памяти
SDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
80
Страна производитель
Китай
Описание
Снимайте более качественные фотографии и видео с разрешением Full HD3 компактными камерами среднего ценового сегмента. Карты памяти емкостью до 256 ГБ1 для хранения огромного количества фотографий и часов видео обеспечивают скорость передачи данных до 100 МБ/с2 для быстрого переноса материалов на компьютер.


Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
Самовывоз
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Отзывы


Карта памяти SanDisk SDXC UHS-I 64GB SDSDUNR-064G-GN3IN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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