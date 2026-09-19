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Карта памяти Kingston microSDXC 64GB Class 10 A1 UHS-I (SDCE/64GB) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти Kingston microSDXC 64GB Class 10 A1 UHS-I (SDCE/64GB)

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Карта памяти Kingston microSDXC 64GB Class 10 A1 UHS-I (SDCE/64GB)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
95
Скорость записи
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362332
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
95
Скорость записи
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х1
Вес, г.
284

Описание товара Карта памяти Kingston microSDXC 64GB Class 10 A1 UHS-I (SDCE/64GB)

Карта памяти microSD High Endurance компании Kingston разработана для использования в устройствах с интенсивной записью данных, таких как домашние системы безопасности, камеры видеонаблюдения, видеорегистраторы и портативные видеокамеры. Благодаря непрерывной записи и воспроизведению до 10 000 часов в формате Full HD 1080p гарантируется сохранение важнейших записей, когда в этом возникает острая необходимость. Карта памяти microSD разработана и испытана для использования в суровых условиях и демонстрирует достаточную устойчивость к экстремальным температурам, ударам, воздействию воды и рентгеновских лучей.

Отзывы о товаре Карта памяти Kingston microSDXC 64GB Class 10 A1 UHS-I (SDCE/64GB)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
95
Скорость записи
30
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти microSD High Endurance компании Kingston разработана для использования в устройствах с интенсивной записью данных, таких как домашние системы безопасности, камеры видеонаблюдения, видеорегистраторы и портативные видеокамеры. Благодаря непрерывной записи и воспроизведению до 10 000 часов в формате Full HD 1080p гарантируется сохранение важнейших записей, когда в этом возникает острая необходимость. Карта памяти microSD разработана и испытана для использования в суровых условиях и демонстрирует достаточную устойчивость к экстремальным температурам, ударам, воздействию воды и рентгеновских лучей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти Kingston microSDXC 64GB Class 10 A1 UHS-I (SDCE/64GB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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