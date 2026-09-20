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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 654094
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Описание товара Карта памяти SD Delkin 256GB BLACK UHS-I SDXC
Карты памяти Delkin BLACK - это не обычная карта памяти. Серия BLACK была разработана как самые прочные карты памяти из когда-либо созданных и практически не поддающиеся взлому. SD-карты Delkin BLACK имеют прочную формованную конструкцию, в которой “мозг” карты полностью запечатан внутри и защищен, что делает их в 3 раза прочнее обычных SD-карт и позволяет выдерживать удары весом более 45 фунтов. В отличие от обычной карты памяти, в которой используется стандартный пластиковый корпус, подверженный поломке или повреждению при обычном износе и хранении, карты памяти BLACK изготовлены из более прочных материалов, защищающих их от повреждений в течение срока службы карты.
Карты памяти Delkin BLACK - это не обычная карта памяти. Серия BLACK была разработана как самые прочные карты памяти из когда-либо созданных и практически не поддающиеся взлому. SD-карты Delkin BLACK имеют прочную формованную конструкцию, в которой “мозг” карты полностью запечатан внутри и защищен, что делает их в 3 раза прочнее обычных SD-карт и позволяет выдерживать удары весом более 45 фунтов. В отличие от обычной карты памяти, в которой используется стандартный пластиковый корпус, подверженный поломке или повреждению при обычном износе и хранении, карты памяти BLACK изготовлены из более прочных материалов, защищающих их от повреждений в течение срока службы карты.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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