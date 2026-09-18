Карта памяти Transcend CompctFlash 128GB (TS128GCF1000)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
Compact Flash
Объем
128 Гб
Класс скорости
UDMA 7
Скорость чтения
160
Скорость записи
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 260267
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
Compact Flash
Объем
128 Гб
Класс скорости
UDMA 7
Скорость чтения
160
Скорость записи
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
60
Описание товара Карта памяти Transcend CompctFlash 128GB (TS128GCF1000)
Карты памяти 1000x CompactFlash компании Transcend поддерживают спецификацию CompactFlash 6.0, что позволит получать высококачественные снимки и вести запись видео с использованием самого современного оборудования. Новые карты обладают невероятным быстродействием и большим объёмом памяти. Кроме того, серия Ultimate карт памяти 1000x CompactFlash поддерживает стандарт Video Performance Guarantee (VPG-20), который гарантирует запись видео в профессиональном качестве, в том числе и в 3D, без выпадения кадров.
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Теги товара: 128 Гб, для фотоаппарата
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
Compact Flash
Объем
128 Гб
Класс скорости
UDMA 7
Скорость чтения
160
Скорость записи
120
Страна производитель
Китай
Карты памяти 1000x CompactFlash компании Transcend поддерживают спецификацию CompactFlash 6.0, что позволит получать высококачественные снимки и вести запись видео с использованием самого современного оборудования. Новые карты обладают невероятным быстродействием и большим объёмом памяти. Кроме того, серия Ultimate карт памяти 1000x CompactFlash поддерживает стандарт Video Performance Guarantee (VPG-20), который гарантирует запись видео в профессиональном качестве, в том числе и в 3D, без выпадения кадров.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: 128 Гб, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: 128 Гб, для фотоаппарата
Карта памяти Transcend CompctFlash 128GB (TS128GCF1000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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