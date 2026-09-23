Карта памяти SDHC Kingston SDHC 32Gb UHS-I Class U3 V90 (SDR2/32GB)
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Характеристики
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
32 ГБ
Скорость чтения
90
Скорость записи
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 900 руб.
В наличии
Код товара: 571637
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 900 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
32 ГБ
Скорость чтения
90
Скорость записи
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
14
Описание товара Карта памяти SDHC Kingston SDHC 32Gb UHS-I Class U3 V90 (SDR2/32GB)
Карта памяти SDHC Kingston SDHC 32Gb UHS-I Class U3 V90 предназначена для хранения и переноса данных. Для работы не требует установки специального программного обеспечения.
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Теги товара: 32 Гб, SDHC, для фотоаппарата
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Бренд
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
32 ГБ
Скорость чтения
90
Скорость записи
80
Страна производитель
Китай
Карта памяти SDHC Kingston SDHC 32Gb UHS-I Class U3 V90 предназначена для хранения и переноса данных. Для работы не требует установки специального программного обеспечения.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 128 Гб, microSD, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: 32 Гб, SDHC, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 128 Гб, microSD, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: 32 Гб, SDHC, для фотоаппарата
Карта памяти SDHC Kingston SDHC 32Gb UHS-I Class U3 V90 (SDR2/32GB) - по цене 3900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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