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Карта памяти SDHC Kingston SDHC 32Gb UHS-I Class U3 V90 (SDR2/32GB) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти SDHC Kingston SDHC 32Gb UHS-I Class U3 V90 (SDR2/32GB)

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Карта памяти SDHC Kingston SDHC 32Gb UHS-I Class U3 V90 (SDR2/32GB)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
32 ГБ
Скорость чтения
90
Скорость записи
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 900 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 571637
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Карта памяти SDHC Kingston SDHC 32Gb UHS-I Class U3 V90 (SDR2/32GB)
3 900 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
32 ГБ
Скорость чтения
90
Скорость записи
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
14

Описание товара Карта памяти SDHC Kingston SDHC 32Gb UHS-I Class U3 V90 (SDR2/32GB)

Карта памяти SDHC Kingston SDHC 32Gb UHS-I Class U3 V90 предназначена для хранения и переноса данных. Для работы не требует установки специального программного обеспечения.



Теги товара: 32 Гб, SDHC, для фотоаппарата

Отзывы о товаре Карта памяти SDHC Kingston SDHC 32Gb UHS-I Class U3 V90 (SDR2/32GB)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
32 ГБ
Скорость чтения
90
Скорость записи
80
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти SDHC Kingston SDHC 32Gb UHS-I Class U3 V90 предназначена для хранения и переноса данных. Для работы не требует установки специального программного обеспечения.


Теги товара: 32 Гб, SDHC, для фотоаппарата
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти SDHC Kingston SDHC 32Gb UHS-I Class U3 V90 (SDR2/32GB) - по цене 3900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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