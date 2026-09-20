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Карта памяти SDHC Kingston SDHC 64Gb UHS-I Class (SDR2/64GB) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти SDHC Kingston SDHC 64Gb UHS-I Class (SDR2/64GB)

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Карта памяти SDHC Kingston SDHC 64Gb UHS-I Class (SDR2/64GB)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
64 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571638
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
64 Гб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти SDHC Kingston SDHC 64Gb UHS-I Class (SDR2/64GB)

Карта памяти SDHC Kingston SDHC 64Gb UHS-I Class (SDR2/64GB)



Теги товара: SDXC, для фотоаппарата

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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
64 Гб
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти SDHC Kingston SDHC 64Gb UHS-I Class (SDR2/64GB)


Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
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Карта памяти SDHC Kingston SDHC 64Gb UHS-I Class (SDR2/64GB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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